CRISIS MIGRATORIA
Ayuso denuncia una "invasión intolerable" en Ceuta y advierte de que Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla
La presidenta madrileña acusa al Gobierno de querer transmitir una falsa normalidad, habla de "abandono total" y sostiene que lo ocurrido es "una prueba de Marruecos para la siguiente"
Andrea San Martín
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este domingo la "invasión intolerable" de migrantes en Ceuta y ha advertido de que lo ocurrido constituye "una prueba de Marruecos para la siguiente", al tiempo que ha criticado el "caos continuo" que, a su juicio, vive España.
Ayuso realizó estas declaraciones en Pelayos de la Presa, después de visitar los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste. La dirigente autonómica aseguró que le "duele" la situación de la ciudad autónoma porque no hay "nada más español que Ceuta".
"Nos duele enormemente porque aquí lo estamos pasando muy mal, pero hay que estar en Ceuta para vivir esa invasión intolerable que están sufriendo nuestros compatriotas allí. A todos ellos queremos trasladarles nuestro apoyo y todo nuestro cariño y decir que no les vamos a abandonar tampoco a ellos", afirmó.
La presidenta madrileña criticó que el Gobierno central quiera transmitir una imagen de normalidad y sostuvo que la situación "no se ha arreglado" mientras "decenas de miles de personas" continúan "deambulando todavía por las calles".
Ayuso también se refirió a la situación que atraviesan los residentes y los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Ceuta, que, según afirmó, "no pueden hacer frente a semejante invasión".
"Eso no es España, eso parece el abandono total"
La dirigente autonómica puso el foco en la población ceutí, que, según señaló, está "totalmente comprometida" y está "pasando miedo" ante "situaciones inéditas".
"Eso no es España, eso parece el abandono total y lo que me temo es que es una prueba de Marruecos para la siguiente", aseguró. Ayuso sostuvo además que España atraviesa una situación de aislamiento internacional y dudó de que el país pueda contar con ayuda exterior.
"Lo que me temo es que esto es una prueba de Marruecos para la siguiente, y además no podemos contar con ayuda exterior, porque cada vez España está más aislada y nos hemos enemistado con todos los países occidentales que tienen pulso. Ahora mismo, en Europa nos miran y no saben si nos van a cerrar el tráfico aéreo porque estamos dando las peores imágenes y comprometiendo la seguridad y el orden de todo el continente. Así que dígame qué panorama es este", subrayó.
La presidenta madrileña insistió en que la situación "va a ir a más" y consideró que lo ocurrido supone un aviso de nuevos episodios en las dos ciudades autónomas. "Vamos a acompañarles porque Ceuta es España y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes en Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más van a intentar quitarnos", apuntó.
Críticas a Sánchez por agradecer la actuación de Marruecos
Ayuso también censuró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dado "las gracias a Marruecos" por su actuación durante la crisis. "Es lo que nos faltaba. ¿Pero a qué país se le ocurre dar las gracias por esto? Es catastrófico lo que está pasando", afirmó.
La presidenta autonómica aseguró que no abandonarán a los ciudadanos de Ceuta ni a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la ciudad. "A todos ellos queremos trasladarles nuestro apoyo y todo nuestro cariño y decir que no les vamos a abandonar tampoco a ellos", reiteró. Las declaraciones se produjeron durante la visita de Ayuso a la Sierra Oeste de Madrid, donde el Gobierno regional ha iniciado los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.
Fuente: El Periódico de España
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