Abascal pide la militarización de la frontera y dice que Sánchez "debe estar en la cárcel"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este domingo la “militarización” de la frontera de Ceuta con Marruecos y ha culpado de la crisis migratoria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que “debería estar en prisión”.

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, ciudad que visita hoy, Santiago Abascal ha sido muy crítico con la actuación del Ejecutivo central ante una “invasión” y ha dicho que todavía hay en la ciudad unos 10.000 migrantes que deben salir “ya”.

Santiago Abascal ha dicho que el episodio vivido en Ceuta es un “ataque brutal contra nuestra soberanía y a la seguridad de los españoles, que se ha saldado con casi un centenar de muertos y con miles de españoles atemorizados en Ceuta. Sánchez debería estar en el banquillo y en prisión y si no lo está es porque todavía mete miedo a muchas instituciones”.

En su opinión, la culpabilidad de lo sucedido es “compartida” entre Pedro Sánchez y Marruecos. “Estamos ante una invasión por la entrada de 65.000 personas y ante un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez de distintas maneras con sus propuestas de regularización masiva que debilitan nuestras fronteras”, ha comentado.

Santiago Abascal, en la céntrica Plaza de África, ha afirmado también que España “está indefensa, llevamos tiempo denunciando al sátrapa, corrupto, mafioso y psicopático -en alusión al presidente del Gobierno- que se permite en estas circunstancias salir a recomendarnos música cuando la gente ha muerto en el mar y hay sufrimiento de todos los españoles en esta ciudad”.

Medidas drásticas

El presidente nacional de Vox ha abogado por “medidas drásticas” como exigir a Marruecos “que acepte la devolución de todos sus nacionales que están en Ceuta, Melilla, Canarias y el resto de España” así como que exigir “la militarización permanente de la frontera el tiempo que sea necesario y que vengan si es necesario medios de fuera”.

Por ello, ha abogado por dotar de los “medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas puedan defender la frontera con la contundencia que sea necesaria porque las fronteras protegen nuestra patria”.

También ha abogado por el cierre permanente del paso fronterizo “hasta que Marruecos nos dé garantías de que esto no va a volver a ocurrir porque esto sólo trae muerte, sufrimiento y ruina”.

“No es una cuestión ideológica, hay que solicitar la ayuda de la UE y estoy muy satisfecho de que 22 países hayan solicitado otra política migratoria y se han enfrentado a Sánchez, pero Bruselas debe apoyar a los españoles y es necesario suspender el acuerdo preferencia de la UE con Marruecos hasta que se comprometa a respetar nuestras fronteras”, ha enfatizadodo.

Santiago Abascal ha dicho que Marruecos “se ha atrevido porque sabía que no iba a tener ningún tipo de represalia porque Marruecos quizás tenga pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que desconocemos”.

El dirigente de Vox también ha pedido un compromiso de la OTAN “para proteger los intereses de Ceuta y Melilla así como de Canarias” mientras que de la UE ha afirmado que “tendrá que poner en su sitio a Sánchez”.

Modificación de leyes

Para Abascal hay unas “leyes criminales que provocan la invasión y hay que modificar muchas leyes como las de Extranjería y las que afectan a las intervenciones policiales, y convenios internacionales que maniatan a muchas naciones”, y por ello ha señalado que el presidente de los Estados Unidos “se ha quedado corto” en su valoración.

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Se ha referido al PP para señalar que “hay muchos PP porque en Ceuta han permitido que se me declarara persona non grata, es decir, tienen posiciones muy distintas y hablar del PP supone hacer una tesis doctoral”.

Fuente: El Periódico