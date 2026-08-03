La entrada de migrantes en Ceuta llega a los tribunales: una jueza de la Audiencia Nacional pide un informe policial de Extranjería para decidir si es competente

La jueza de Instrucción de la Audiencia Nacional María Tardón ha incoado diligencias previas sobre la entrada masiva de migrantes de Ceuta a raíz de una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa, que ve en lo ocurrido la posible existencia de delitos contra la paz y la independencia del Estado.

En un auto con fecha del pasado viernes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la magistrada señala que, no obstante, aún debe resolver sobre si la Audiencia Penal es competente penalmente para investigar los hechos. Para fundamentarlo, se ha dirigido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) para que emita informe "acerca de la entrada irregular masiva de ciudadanos procedentes del territorio marroquí".

También quiere saber "si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y de cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones, de tener alguna constancia sobre ello", añade la resolución. La denuncia también apunta posibles delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

Posible existencia de delitos

Según la titular de la plaza de Instrucción número 3, que da cuenta de su decisión a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los hechos denunciados por Iustitia Europa --que ejerce la acusación popular en causas como las dirigidas contra Begoña Gómez, Rodríguez Zapatero o los casos Leire Díez y Koldo-- "resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Entrada masiva de migrantes en Ceuta / Marcos Moreno - Europa Press

Así, y al no estar determinadas la naturaleza ni las circunstancias de lo ocurrido desde finales de la semana pasada en la ciudad autónoma ni las personas que en ellos han intervenido procede, según la jueza Tardón, abrir "diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable y la competencia de esta jurisdicción para conocer de los hechos".

No fue espontáneo

En su denuncia, Iuistitia Europa considera que entrada masiva en Ceuta "no podía calificarse como un fenómeno espontáneo, sino que debía ser objeto de una investigación judicial por sus posibles implicaciones para la seguridad nacional", según ha recordado este lunes la formación en una nota de prensa.

Además, los denunciantes resaltan que, por la gravedad de lo ocurrido, ha existido una la reacción de varios Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Italia, que "optaron por imponer restricciones y controles a España en lugar de exigir responsabilidades al Reino de Marruecos, desde cuyo territorio se produjo el acto de agresión a la soberanía nacional de España".