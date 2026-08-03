Presidente de Reformismo 21
Muere Pablo Vázquez, ex presidente de RENFE e impulsor del think tank del PP
Vázquez, fallecido a los 60 años, ocupó diversos cargos en los gobiernos populares y fue director de FEDEA
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, comunicó este lunes a través de las redes sociales el fallecimiento de uno de sus más estrechos colaboradores, Pablo Vázquez, quien actualmente presidía Reformismo 21, el think tank del primer partido de la oposición, y que en su día ocupó diversos cargos de relevancia en las administraciones del PP, entre ellos el de presidente de RENFE o de Ineco o el de subsecretario en el Ministerio de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy. "Era el corazón de la Fundación que con tantas ganas construimos y un hombre muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso. Que su ejemplo alivie el dolor de su madre, de su mujer, de sus hijos y de todos los que le queríamos", señaló Feijóo para despedirle.
Enseguida la red X se llenó de mensajes de condolencias por el fallecimiento, entre ellos uno muy sentido del ex eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. "Pablo era brillante y encantador, pero, sobre todo, absolutamente íntegro. Una persona buena de verdad. Estaba firmemente comprometido con hacer de España un país mejor, incluso cuando ese compromiso le suponía un importante coste personal", señaló el antiguo gurú económico de Ciudadanos, que recordó cómo Vázquez le contrató en su día para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, donde Garicano alcanzó gran notoriedad antes de su salto a la política.
Vázquez, de 60 años de edad, era licenciado en Derecho y doctor en Economía por la Universidad Complutense, con un postgrado en la Universidad de California en Berkeley.
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Fuente: El Periódico
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