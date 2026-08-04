Marlaska recalca que no hubo ningún "aviso" del CNI y asegura que la UE reconoce "el extraordinario trabajo de España en Ceuta"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que no hubo "ningún informe", ni "aviso, ni comunicación" de los servicios secretos alertando de que en Ceuta podía tener lugar la entrada masiva de inmigrantes irregulares que tomó la ciudad. Ni de esa entrada, ni siquiera de otra de menor cuantía, como la que se produjo en 2021. Aun así, el responsable de la seguridad nacional ha trasladado su "confianza" y su "reconocimiento" al trabajo de los servicios de información, en especial al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El ministro ha dicho que solo se podía prever que, "como ocurren en otras temporadas estivales", se registrara “una elevación de las entradas irregulares”.

Al término del consejo extraordinario de ministros del Interior de la Unión Europea que ha tenido lugar este martes, Marlaska se ha mostrado "muy satisfecho" porque "todos" sus homólogos han reconocido "el extraordinario trabajo de España en una crisis de esta magnitud" y la repuesta "eficaz" e "inmediata" del Gobierno.

En su intervención, Marlaska ha actualizado las cifras oficiales de la entrada masiva de la semana pasada y ha asegurado que entraron en Ceuta 72.000 personas de forma irregular. De ellas, han regresado a Marruecos unas 70.000, según sus cálculos.

Lucía Feijoo Viera

El ministro ha detallado en la reunión, que se ha celebrado por videoconferencia, a sus homólogos europeos cómo se produjo la crisis y cómo España la ha reconducido en poco más de 24 horas. También les ha garantizado que "el espacio Schengen nunca ha estado en riesgo", ante los temores manifestados por varios estados. Y ha recordado que todos los ciudadanos que pasan de Ceuta a la península tienen que pasar "un control efectivo documental" por el "régimen especial" que existe en las dos ciudades autónomas desde 1991, con lo que "no tienen sentido" los controles anunciados por países como Italia.

"Tono absolutamente constructivo"

La reunión de ministros del Interior europeos se produce pocos días después de que los 22 estados de la UE se manifestaran de forma muy crítica con España en una carta. Hoy, sin embargo, y según la versión de Marlaska, no han aflorado estas críticas, ni siquiera por parte del ministro del Interior de Italia. El tono de la reunión, ha aseverado, ha sido "absolutamente constructivo" por parte de todos.

Preguntado expresamente por el titular de Interior italiano, el ministro español considera que Italia "ha recapitulado tras hacer un análisis" de la actuación del Gobierno español. "El ministro italiano ha manifestado el reconocimiento al trabajo llevado a cabo por España y ha reconocido también nuestra solidaridad cuando ha habido entradas importantes en Lampedusa". En cuanto a los controles especiales a los viajeros procedentes de España, el italiano no se ha manifestado sobre ello, pero Marlaska ha dicho esperar "que se levanten esos controles a la mayor brevedad posible", unos controles que ha calificado como "absolutamente carentes de necesidad y de proporcionalidad".

El ministro no contempla incorporar nuevas medidas de protección de las fronteras de Ceuta y Melilla ya que considera que los medios actualmente desplegados son "necesarios". "Nosotros no estamos ahora trabajando en el fortalecimiento, aseguramiento, medidas de protección de la frontera, tanto terrestre como marítima, tanto en Melilla como en Ceuta", ha respondido el ministro, porque "llevamos ocho años trabajando en hacer más seguro el entorno fronterizo", ha defendido.