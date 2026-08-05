Ayuso niega que fuera a vivir en el ático de Chamberí comprado por Planifica Madrid y dice que la información se usa para "hacer daño"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles que la compra del ático de Chamberí fuera una vivienda para ella y ha apuntado que se está utilizando para "hacer daño".

Así lo ha asegurado la presidenta madrileña en una rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste, en la que ha sido preguntada por la compra de un ático en el barrio de Chamberí por parte de Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad.

"Si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, tardo un poquito: siete años", ha asegurado Ayuso, quien ha negado que tuviera intención de vivir en este ático. Y ha insistido en que se está mezclando el "dónde vive con dónde se va a trabajar", en alusión a la explicación que ya dio en su momento la Comunidad sobre que este inmueble iba a ser utilizado en otoño como oficina debido a las obras en la Real Casa de Correos, sede del gobierno autonómico.

Lo de Ceuta "volverá a ocurrir"

Preguntada por la entrada de miles de personas a Ceuta, Ayuso ha señalado al Gobierno de Sánchez y a Marruecos como responsables de la situación y ha alertado de que volverá a ocurrir "una nueva invasión" en un momento en el que España "está muy sola" tras dar la "espalda" a Estados Unidos.

La presidenta madrileña ha defendido que es "lógico" que los menores ceutís vuelvan a sus casas dado que "cada nación se tiene que hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos". Además, ha aprovechado para criticar el "enfrentamiento" entre los ministerio de Defensa, Interior y Exteriores, una situación que, a su juicio, "es para salir corriendo" puesto que "se están pagando" entre ellos "sin entenderse". "¿Esa qué imagen es?, ¿qué efecto llamada y qué desorden no es ese?", se ha preguntado Ayuso, al mismo tiempo que ha criticado el que Pedro Sánchez esté de vacaciones "tranquilo, sin que nadie le moleste".

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La presidenta ha advertido de que esta situación "va a volver a ocurrir" en un momento en el que, en sus palabras, España está "muy sola" ante el mundo después de haberse "enfrentado" a las "primeras naciones occidentales" y "dar la espalda" a Estados Unidos. "Cuando quieran una nueva invasión podrán hacerlo gratuitamente, ya se buscarán culpables en otros sitios, véase Meloni u otro mandatario. Lo importante es siempre buscar culpables", ha dicho.

Fuente: El Periódico de España