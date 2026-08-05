Responsabilidad disciplinaria
El CGPJ abre nuevas diligencias contra Peinado tras una queja por "trato desconsiderado" a una de las acusaciones del caso Begoña
El abogado de Manos Limpias denuncia que el juez utilizó un "tono impropio" para impedir su presencia en una diligencia judicial
El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha acordado incoar una diligencia informativa contra el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, a raíz de una queja presentada por Víctor Soriano, que ejerce la acusación popular en esta causa en representación de Manos Limpias.
Así lo ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces con fecha de 29 de julio, añadiendo que "tras los trámites oportunos" se le informará de la decisión que se adopte, según señala la notificación enviada adelantada por La Razón y a la que ha tenido acceso este diario.
Los hechos denunciaron tuvieron lugar el pasado 15 de junio, cuando el abogado acudió al juzgado con ocasión de la vista preliminar fijada por el juez para valorar si sometía finalmente a la mujer del presidente del Gobierno ante un tribunal del jurado. Solo podía entrar un representante por cada una de las partes y Soriano decidió el puesto a su compañera, pero cuando esta pidió ausentarse y ser sustituida tras un receso Peinado impidió la presencia del letrado utilizando elevando la voz y utilizando un "tono impropio".
Actuación arbitraria
"La actuación del ilustrísimo señor Magistrado-Juez titular de la Plaza número 41 supone un trato manifiestamente desconsiderado tanto a este letrado como a mi cliente, en la medida en que con su actuación radicalmente arbitraria ha impedido que la parte esté representada en la vista", concluye la queja, solicitando la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente.
El pasado 28 de julio, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder General alcanzó profundamente dividida un acuerdo sobre otras quejas --un total de seis-- presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez Peinado.
Pese a que el promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto el archivo de todas las iniciativas presentadas, se acordó remitir al Tribunal Superior de Madrid dos de las diligencias para que valore la posible comisión de una falta disciplinaria leve por las manifestaciones vertidas por Peinado en un auto: el que sugería que los policías que escoltan a la esposa de Pedro Sánchez podrían facilitar su huida. Esta decisión tuvo cuatro votos en contra y cuatro a favor, por lo que fue necesario el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, para deshacer el empate.
Por lo que se refiere a esta nueva queja contra el juez, que se jubila el próximo 27 de septiembre, el abogado detalla en su escrito ante el Consejo del Poder Judicial que, con anterioridad del inicio de la vista fijada para el 15 de junio el agente judicial informó a los letrados de que por parte Peinado solo se permitiría la entrada en sala de un letrado, "lo que se acató sin protesta alguna al considerarlo razonable para el devenir del proceso".
No obstante, transcurridas tres horas de la vista y, tras tener su compañera Inmaculada Yáñez previsto a un vuelo a Valencia para seguir otro procedimiento, pidió ser sustituida por Soriano.
"Este letrado se dirigió al señor letrado de la administración de justicia, quien con total amabilidad e incomprensión por la situación se ofreció a hacer constar en el acta que estando presente en sede judicial este letrado, el juez había acordado denegarle su asistencia a la vista una vez se retomara del receso", sigue relatando Soriano, para añadir que mientras se producía este trámite Peinado entró en la sala de vistas dirigiéndose a él "con manifiesta desconsideración, en tono impropio de la alta función que desempeña, compeliéndole a abandonar la sala de manera descortés y desatendiendo cualquier explicación".
De esta forma el juez ordenó abandonar la sala al abogado," que, por otra parte, estaba intentando abandonarla en cumplimiento del mandato judicial -pero pretendía esperar a que el juez concluyera sus aseveraciones para no darle la espalda", añade en el escrito sometido ahora a escrutinio del promotor.
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Fuente: El Periódico
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