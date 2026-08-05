El PP se desmarca de la postura de Vox con los menores migrantes y pide cumplir la ley para resolver la crisis en Ceuta

El Partido Popular (PP) no se opone al reparto de los menores que aún permanecen en Ceuta entre las comunidades autónomas, tras la avalancha migratoria de la pasada semana, como sí hace Vox, su socio en cuatro de esos gobiernos autonómicos, los de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Aunque sí le pone condiciones. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, se desmarcó este miércoles de la postura de la extrema derecha, asegurando que el reparto entre comunidades, en caso de producirse, tendrá que ser "justo, bien dotado y planificado".

En una entrevista en Onda Cero recogida por EFE, y al ser preguntada por si las comunidades gobernadas por el PP aceptarán la distribución de menores, respondió: "el PP siempre va a cumplir la ley y siempre van a estar del lado de los ceutíes". Preguntada sobre su abierta discrepancia en esta materia con la postura expresada por Santiago Abascal, quien en 2024 rompió unilateralmente las coaliciones con el PP por oponerse a otro reparto de menores, en este caso el de los que habían llegado a las Islas Canarias, Ezcurra se limitó a comentar que el presidente de Vox es libre de expresar sus opiniones e ideas políticas como estime oportuno, aunque precisó que el PP no se expresa en los mismos términos.

Ezcurra insistió en que el Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación y aclarar cuántos menores hay en las calles de Ceuta. Asimismo, criticó que anuncie una partida extraordinaria de 25 millones de euros y plantee su acogida cuando todavía desconoce cuántos hay.

"El Gobierno tiene que controlar la situación"

"El Gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que han cometido", apuntó, antes de subrayar la importancia de filiar a los menores para comprobar si efectivamente lo son.

La también eurodiputada del PP señaló que hasta un 50% de los supuestos menores recibidos en las comunidades de Madrid y Baleares no lo eran, según las estadísticas, y advirtió de que meter a una persona mayor de edad en un centro específico para menores compromete la seguridad de todos.

Por otra parte, la dirigente popular insistió en que existen mecanismos y formas de resolver la crisis que, en su opinión, son más eficaces que la gestión realizada por el Gobierno. En ese sentido, defendió la necesidad de seguir los procedimientos establecidos, cumplir la ley y aplicar los instrumentos previstos, entre ellos la reagrupación de menores con su familia o su entrega a los servicios sociales de su país de origen.

Noticias relacionadas

La disputa con Vox se atisba fácilmente en el horizonte, aun cuando la extrema derecha ve la situación "distinta" a la de hace dos años, según explican a EL PERIÓDICO fuentes de la cúpula del partido. Este mismo miércoles, en un acto del PP de San Sebastián celebrado en la capital donostiarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado, evitó referirse a la cuestión específica de los menores, si bien reiteró sus críticas al Gobierno por la gestión de la crisis en Ceuta, adonde, volvió a reiterar, "no ha llegado aún la normalidad".