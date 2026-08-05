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Memoria Democrática

Sánchez y el PSOE homenajean a las Trece Rosas en el 87 aniversario de su fusilamiento

El presidente del Gobierno asegura que su lucha "nunca será en vano" ni caerá en el olvido

La placa conmemorativa de las Trece Rosas con flores durante un homenaje a las víctimas del franquismo, en la tapia de las Trece Rosas, a 29 de octubre de 2023, en Madrid (España). Colectivos memorialistas y el Partido Comunista de España en Madrid han recordado a las Trece Rosas y los 43 Claveles, con un acto celebrado en el Cementerio de la Almudena 84 años después de su fusilamiento. Durante el acto, que se ha celebrado próximo al Día de Todos los Santos, se han leído unas poesías, se ha hecho una ofrenda floral y se ha leído un comunicado. SOCIEDAD Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La placa conmemorativa de las Trece Rosas con flores durante un homenaje a las víctimas del franquismo, en la tapia de las Trece Rosas, a 29 de octubre de 2023, en Madrid (España). Colectivos memorialistas y el Partido Comunista de España en Madrid han recordado a las Trece Rosas y los 43 Claveles, con un acto celebrado en el Cementerio de la Almudena 84 años después de su fusilamiento. Durante el acto, que se ha celebrado próximo al Día de Todos los Santos, se han leído unas poesías, se ha hecho una ofrenda floral y se ha leído un comunicado. SOCIEDAD Alejandro Martínez Vélez - Europa Press / Alejandro Martínez Vélez - Eur / Europa Press

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EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE han rendido homenaje a las Trece Rosas al cumplirse este miércoles el 87 aniversario de su fusilamiento y cuyo recuerdo consideran un compromiso con la verdad y la justicia.

Las Trece Rosas son trece jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1939, cuatro meses después de acabar la Guerra Civil, en la tapia del cementerio de la Almudena tras ser acusadas por la dictadura de Francisco Franco de rebelión.

Sánchez se ha hecho eco en la red social X del mensaje que a su vez ha publicado en ella el PSOE con motivo de este aniversario.

Los socialistas subrayan que fueron asesinadas en la dictadura franquista por defender una sociedad más justa, igualitaria y en libertad.

"Recordarlas -añaden- es defender la ley de Memoria Democrática y el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".

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Asimismo, aseguran que la lucha de las Trece Rosas nunca será en vano y sus nombres nunca se borrarán de la historia.

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