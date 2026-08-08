Puigdemont, dos años después de su fugaz regreso: "La actitud de rebeldía del Supremo es escandalosa"

El 8 de agosto es generoso en efemérides políticas en Cataluña: no es solo el segundo aniversario de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, sino que también se cumplen dos años desde que el expresident Carles Puigdemont regresó fugazmente a Cataluña para volver a irse tras burlar el dispositivo de los Mossos d'Esquadra. Este sábado el también líder de Junts ha querido recordar aquel episodio y lo ha hecho cargando contra el Tribunal Supremo por seguir sin aplicarle la ley de amnistía, lo que le permitiría regresar a Cataluña de forma permanente sin riesgo de ser de detenido.

En un apunte en la red 'X', Puigdemont ha explicado que con ese breve retorno quiso, entre otras cosas, denunciar el inmovilismo del alto tribunal. "Era importante salir en persona para poner en evidencia lo que, dos años después, es aún más escandaloso: la actitud de rebeldía del Tribunal Supremo que se negaba y aún se niega a aplicar la ley de amnistía", ha lamentado. Una norma que ya estaba vigente entonces.

El líder de Junts trata de poner presión al tribunal para que le aplique de una vez por todas la ley del olvido penal. Su argumento es que, transcurridos estos dos años, la norma no solo se mantiene vigente, sino que tiene el aval del Tribunal Constitucional y, desde el pasado mes de julio, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, aquel día de agosto de 2024, y también hoy, lo que buscó fue denunciar la posición del Supremo "ante todo el mundo".

Puigdemont el día de su fugaz regreso hace dos años. / David Zorrakino / Europa Press

Puigdemont ha rememorado cómo llegó a Barcelona, habló ante la multitud congregada ante el Arc de Triomf y se marchó sin ser detenido. El propósito fue, según dice, "poder hablar" ante la gente y "si era posible, volver sano y salvo a Waterloo", su lugar de residencia en Bélgica. Aquel episodio es, para él, una muestra de que nada "es fácil" ni está exento de "riesgo y tensión", pero de que se pueden lograr cosas a priori imposibles. "Seguimos aquí y siempre estaremos", ha concluido.

Crítica a los Mossos d'Esquadra

El expresidente de la Generalitat (2016-2017) ha recordado algunos de los detalles de aquel regreso. Por ejemplo, que, pasando completamente desapercibido, llegó a Barcelona el día 6 de agosto por la noche, dos días antes de la investidura. Lo hizo junto a Jordi Turull, secretario general de Junts, atravesando la Jonquera, por la autopista y sentado detrás de un coche. Incluso adjunta una foto para demostrarlo. "Ni íbamos en el maletero, ni disfrazados, ni entramos camuflados en la oscuridad de la noche", se jacta.

Aquella entrada y salida originó una fuerte crisis en los Mossos d'Esquadra, que tenían previsto detenerle cuando intentara llegar al Parlament, cosa que no hizo. Puigdemont carga contra la policía catalana por el "feroz dispositivo de seguridad", que hizo que se tratara al resto de diputados del hemiciclo "como a un rebaño". Ese dispositivo, admite, fue decisivo para llegar a la conclusión de que no podría llegar a hablar desde la tribuna de la Cámara catalana sin ser detenido.

En su escrito, Puigdemont también carga duramente contra Salvador Illa, a quien acusa de liderar "la presidencia del Govern más españolista de la historia". Según él, el ejecutivo socialista ha emprendido "una etapa de gran dependencia" con el Estado con una "agenda voraz de deconstrucción nacional" y ha pronosticado que esto llevará a Cataluña a una "era de decadencia".

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El reproche Rufián

También se ha hecho eco del regreso de Puigdemont el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. En su caso, con una visión completamente opuesta. El diputado republicano ha criticado que Puigdemont hizo "el ridículo", generó una "enorme frustración" y "jugó con una institución catalana como la policía nacional de Cataluña". "Todo ello es indigno de un president de la Generalitat y de un partido que da lecciones de patriotismo 24/7. Ya basta de tanta frivolidad", ha lamentado también en X.