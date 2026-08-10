Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Crisis diplomática

Interior ha realizado controles de entrada a 1.033 pasajeros de 58 vuelos procedentes de Italia en tres días

109 policías nacionales han participado en este operativo en siete aeropuertos españoles

La Policía Nacional efectúa controles aleatorios en el aeropuerto Josep Tarradellas.

La Policía Nacional efectúa controles aleatorios en el aeropuerto Josep Tarradellas. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

Desde el sábado y hasta las 12:00 horas de este lunes, 1.033 pasajeros de terceros países de vuelos procedentes de Italia han sido sometidos a controles en respuesta a los que puso en marcha el Gobierno italiano tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Hasta 109 policías nacionales han realizado estos controles de documentación a los ciudadanos no españoles que han llegado a España en 58 vuelos, según ha informado el Ministerio del Interior.

La Policía Nacional ha llevado a cabo estos controles aleatorios en los aeropuertos de El Prat (18 vuelos), Alicante (14), Barajas (cinco), Málaga (cinco), Sevilla (ocho), Valencia (tres) y Bilbao (cinco). El pasado fin de semana, el Gobierno puso en marcha esta medida después de que el Gobierno de Giorgia Meloni rechazara el ultimátum del Ejecutivo español

Meloni decidió realizar controles a los pasajeros de vuelos procedentes de España tras la entrada de 72.000 migrantes irregulares en Ceuta. No ha servido de nada que Madrid explicara a Roma que Ceuta tiene un régimen especial y no está integrada en el espacio de libre circulación europeo de Schengen. Como garantizaron la semana pasada tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ninguno de los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta ha viajado a la península". Aun así, Italia decidió mantener los controles.

El Gobierno de España respondió entonces con datos de Frontex: Italia recibe anualmente el doble de migrantes irregulares que España, con lo que decidió implantar esos controles también a los ciudadanos no españoles procedentes de Italia.

Noticias relacionadas

Fuentes del Ejecutivo español explican que la medida impuesta por Italia tiene "motivaciones políticas", no migratorias, ya que Roma es consciente de que entrada masiva en Ceuta no ha tenido impacto ninguno en el resto de la península y Ceuta no tiene vuelos con Italia.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los nueve paraísos al alcance de los cacereños en verano
  2. Extremadura permitirá la construcción de viviendas en locales comerciales y VPO en suelo terciario
  3. Campo Maior abre 'el mayor jardín del mundo' hasta el 16 de agosto
  4. Un cliente 'destroza' en Google un restaurante del cocinero extremeño José Pizarro en Londres
  5. Las Corchuelas sigue esperando: el proyecto para recuperar el palacio cacereño continúa en estudio años después
  6. Muere el hombre de 45 años que sufrió un ahogamiento en la piscina natural de La Granja
  7. El pueblo de Cáceres donde se habla ‘A Fala’ y aún pervive la magia de la Raya
  8. La enfermedad renal aumenta en la región: casi 1.500 pacientes en diálisis o trasplante

La III Escuela de Talento que impulsa la diputación de Cáceres se celebrará este año en Navalmoral de la Mata

La III Escuela de Talento que impulsa la diputación de Cáceres se celebrará este año en Navalmoral de la Mata

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

Lydia Bosch se enfrenta al amor prohibido y la culpa de Fedra en el Teatro Romano de Mérida

Lydia Bosch se enfrenta al amor prohibido y la culpa de Fedra en el Teatro Romano de Mérida

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

La Academia de las Artes de Extremadura, a favor de declarar BIC un monumento a Franco en Canarias en plena polémica por la Cruz de Cáceres

La Academia de las Artes de Extremadura, a favor de declarar BIC un monumento a Franco en Canarias en plena polémica por la Cruz de Cáceres

Solo el 4,1% de las pruebas de alcoholemia da positivo en Mérida

Solo el 4,1% de las pruebas de alcoholemia da positivo en Mérida

King África suspende su actuación en Logrosán tras mojarse la mesa de sonido

King África suspende su actuación en Logrosán tras mojarse la mesa de sonido

Video | King África suspende su actuación en Logrosán tras mojarse la mesa de sonido

Tracking Pixel Contents