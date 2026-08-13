Crisis migratoria
El Gobierno cifra en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta y dice que "la inmensa mayoría" serán expulsados a Marruecos
El ministro del Interior anuncia un plan de urgencia para acelerar las peticiones de asilo, de las que ya se han tramitado más de 500
Marlaska asegura rotundo que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva del 30 de julio
El Gobierno ha cifrado en 5.000 personas las que continúan actualmente en Ceuta después de la entrada masiva del 30 de julio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha vuelto a visitar la ciudad autónoma, ha aseverado además en rueda de prensa que "la inmensa mayoría de ellos" serán expulsados y devueltos a Marruecos.
El ministro ha anunciado un plan de urgencia para acelerar las tramitaciones de todas las peticiones de asilo y ha explicado que ya se han resuelto más de 500 en un tiempo récord, "la gran mayoría desestimatorias", con lo que los solicitantes van a ser repatriados.
Marlaska ha garantizado, además, que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad. El Ministerio tiene estos datos porque está "monitorizando" a todas las personas que entraron irregularmente y por la "cooperación y colaboración extraordinarias" que mantiene con Marruecos.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Así lo hemos contado | Extremadura se queda en penumbra durante un minuto por el eclipse
- Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga
- La Fiesta de la Tenca pone rumbo al pueblo cacereño de los bujíos
- Cáceres responde a Renfe: 'Los malos resultados del tren a Badajoz no son culpa del ayuntamiento
- Adiós a La Huerta de Vale: la tienda de la avenida de Alemania se despide de Cáceres tras ocho años
- Dañan el mural dedicado a Robe en la Plaza de San Martín de Plasencia
- El empresario Ismael Villalobos, de la Casa de las Carcasas, entra en el consejo de administración del Sevilla FC
- Una mujer acaba en el hospital tras una supuesta agresión de dos hombres esta madrugada en el barrio de Moctezuma de Cáceres