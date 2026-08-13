Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes

Gobierno y comunidades se reunirán este jueves para preparar la Sectorial con los 25 millones para Ceuta

El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas celebrarán este jueves 13 de agosto por vía telemática la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano técnico previo a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

La Comisión es un órgano técnico de apoyo, preparación y asesoramiento de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y cuya función es la de establecer la fecha de esta convocatoria y su orden del día.

Según fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego, el único punto del orden del día de la Comisión, en la que participarán el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y las direcciones generales de Infancia de las comunidades, es la elevación a la Conferencia del crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.