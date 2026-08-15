Más de 220 inmigrantes regresan voluntariamente cada día a Marruecos desde Ceuta

La situación de los migrantes en Ceuta es dramática. Tras dos semanas pasando hambre y sed y durmiendo en el suelo o sobre colchones, cientos de ellos están volviendo voluntariamente a Marruecos. Su estancia se está volviendo insostenible y la ayuda de las ONG es insuficiente, al tiempo que sus esperanzas de quedarse en España son cada vez menores. La cifra de los que siguen deambulando por las calles o acampados en las playas varía según la fuente. El Gobierno calcula que quedan en la ciudad unos 5.000 de los más de 72.000 que cruzaron la frontera a nado el 30 de julio, y más de 2.000 de ellos son menores. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, eleva la cifra total a 8.000 personas.

Pero hay un dato real que certifican tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil: cada día están regresando voluntariamente a Marruecos más de 220 migrantes, como ha podido saber EL PERIÓDICO. El hambre, el cansancio acumulado y las cada vez menores esperanzas de obtener la residencia están empujando a muchos a volver. Además, esta semana se ha intensificado la presión del Gobierno alegando que ningún migrante irregular se podrá quedar en Ceuta o que ninguno pasará a la península. Coincidiendo con esa presión, estos días ha aumentado el número de migrantes que han decidido regresar.

Según datos policiales a los que ha tenido acceso este diario, han vuelto a Marruecos casi 900 personas en menos de cuatro días. El lunes 10 de agosto, abandonaron Ceuta de forma voluntaria por la frontera del Tarajal 121 migrantes. El martes 11, esa cifra subió hasta 172. Y el miércoles, se disparó hasta los 425. Por último, solo entre la noche del miércoles y las 9:00 de la mañana del jueves, dejaron la ciudad autónoma 174 personas. Esto supone una media de más de 220 al día durante esta semana.

Niños y niñas migrantes acampados en el campo de fútbol de la barriada de La Reina, en Ceuta, esta semana. / Laura Rincón / EFE

Regresos voluntarios gestionados por la Policía

Las peligrosas vueltas a nado de los primeros días han sido sustituidas por un proceso de retorno ordenado y gestionado por la Policía Nacional, que ha creado una unidad específica para los retornos voluntarios. Como explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el retorno voluntario es "un procedimiento garantista" que se está formalizando ante la Policía Nacional por escrito. Después, normalmente, la Guardia Civil, que está en las fronteras, les acompaña hasta el paso del Tarajal, por donde regresan a Marruecos.

La Policía Nacional y el Ejército también están colaborando en los traslados a la frontera para que no se vuelvan a jugar la vida en el mar. Además, ahora regresar es más complicado por la barrera neumática de 500 metros instalada por Interior para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que limita las devoluciones inmediatas en frontera de los que lleguen nadando desde el mar.

El incremento de los regresos ha coincidido esta semana con un duro mensaje lanzado por el Gobierno: "Hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos". Lo dijo primero, el martes, de forma rotunda, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y lo repitió el jueves el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos destacaron la "colaboración fuera de toda duda" del reino alauí, que está permitiendo todos los retornos. Estos mensajes coordinados han corrido como la pólvora entre los migrantes que se arremolinan en las playas y en las calles de Ceuta en situación muy precaria. La mayoría está perdiendo la esperanza de quedarse en la tierra de sus sueños.

Rechazo del asilo

Marlaska añadió el jueves que la Policía ya ha resuelto más de 500 expedientes de protección internacional y que la "inmensa mayoría son desestimatorios". Es decir, la Policía Nacional está solicitando en la mayoría de los casos a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio que las peticiones sean denegadas, como explican a este diario desde Interior. Cuando este organismo dictamine de forma definitiva, gran parte de los solicitantes de protección internacional serán devueltos. El Ministerio ha reforzado estos días el personal de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Ceuta para acelerar las expulsiones, como confirman fuentes del Ejecutivo.

Desde Interior añaden que, de acuerdo con la ley, la protección internacional no ampara a las personas que salen de su país por motivos económicos: es decir, para encontrar trabajo y un futuro mejor para ellos y sus familias. En los casos de migración económica, que son la gran mayoría, el asilo se rechaza. La colaboración de Marruecos en el retorno, que está agilizando los regresos, es fundamental para que las devoluciones sean prácticamente inmediatas en cuanto se deniega el asilo.

Además de todo ello, la estancia de los migrantes en Ceuta está siendo muy precaria y mucho más que incómoda, lo que empuja a muchos a volver. El Ministerio de Inclusión está trabajando para habilitar pronto espacios donde los migrantes puedan esperar a la resolución de sus expedientes de asilo. Fuentes del ministerio explican que la próxima semana podrán empezar a ponerse en marcha los primeros, después de la habilitación de dos colegios para acoger a menores y del hospital militar de la ciudad, entre otros.