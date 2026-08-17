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Crisis Migratoria

Elma Saiz visita este lunes Ceuta para abordar con Vivas la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes

La visita se produce después de que Interior situara en cerca de 1.900 los menores migrantes no acompañados identificados tras la crisis

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, valora los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio, a 4 de agosto de 2026, en Madrid (España).

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, valora los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio, a 4 de agosto de 2026, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

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Europa Press

MADRID

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visita este lunes Ceuta para abordar con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular el 30 y 31 de julio.

Según ha avanzado el departamento que dirige Saiz, la ministra se reunirá a las 10:30 horas con Vivas en el Palacio de la Asamblea y, posteriormente, está previsto que atienda a los medios de comunicación en la delegación de Gobierno de Ceuta, a las 11:45 horas.

El Gobierno cifra en 72.000 el número de personas que entraron de forma irregular el 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma. No obstante, afirma que "en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fijó este jueves en 5.000 los extranjeros que permanecen en la ciudad autónoma y elevó a 1.898 los menores migrantes no acompañados identificados. Además, lanzó un mensaje dirigido a quienes intentan acceder ilícitamente a España y a las mafias que comercian con sus vidas: "Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la Península, ninguno de ellos va a ser regularizado".

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Desde la entrada de miles de extranjeros a Ceuta, han viajado hasta la ciudad autónoma por parte del Ejecutivo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.

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