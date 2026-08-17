Laura Borràs llama a dejar atrás 10 años de "estancamiento" del independentismo: "Algunos han hecho de la derrota una identidad"

La expresidenta del Parlament y exlíder de Junts, Laura Borràs, ha pedido este lunes al movimiento independentista que deje atrás los "reproches, las divisiones y las batallas" y vuelva a unirse para avanzar en el proceso de autodeterminación, que considera que lleva diez años "estancado" y que, hasta ahora, no ha servido para "corregir los errores" que, a su juicio, condujeron al retroceso actual del independentismo.

Durante su intervención en la primera jornada de la Universitat Catalana d’Estiu, que se celebra cada año en Prada de Conflent (Francia) y que en esta ocasión abordaba la cuestión de la "Intel·ligència nacional: reconstruir el relat cap a la independència", Borràs ha considerado que se ha dedicado "demasiada energía" a señalar a quienes "lo hicieron mal, traicionaron o se equivocaron" y que, mientras eso ocurría, otros convertían la "derrota" del movimiento en una "identidad".

Sin alusiones directas a Aliança Catalana, pero con un mensaje dirigido a ese "populismo" al que se ha referido después, Borràs ha defendido que no se puede "huir" del debate sobre la inmigración, aunque tampoco se debe permitir que "ocupe todo el espacio político". "Si dejamos que alguien convierta la inmigración en la culpable de todos nuestros males, habremos perdido antes incluso de empezar como país. Una nación no se hace fuerte empequeñeciendo a la gente que vive en ella, sino con las herramientas necesarias para integrar a quienes llegan", ha añadido la expresidenta de Junts.

Borràs ha reclamado de nuevo que se materialice el traspaso de competencias en inmigración que su partido pactó con Pedro Sánchez y que no llegó a aprobarse por la negativa de Podemos en el Congreso, que consideraba que la fórmula planteada podía derivar en políticas "racistas" y cuyos votos son necesarios para que la iniciativa prospere. "Exigir estas herramientas no es racismo, es política", ha remarcado.

Una "nueva fase política"

Sobre la relación del independentismo con el Gobierno también se ha explayado en su intervención. Para Borràs, la amnistía debe interpretarse como una "victoria política", una forma de haber obligado al Estado a "mover" su posición respecto al "conflicto de Catalunya". Para ello, ha señalado, es necesario articular un relato común que permita abrir una "nueva fase política" y un "segundo movimiento" en el proceso de autodeterminación.

"Con tanta negatividad ambiental podemos tener una victoria y no reconocerla", ha lamentado Borràs, que ha reclamado unidad para construir ese relato. "Europa podría leerlo como una victoria del Gobierno. Si los independentistas nos tiramos las amnistías por la cabeza, nos golearán en el terreno del relato antes de empezar a jugar el partido. No podemos delegar la interpretación de nuestra historia en nuestro adversario", ha advertido, convencida de que un relato pesimista solo contribuye al auge de quienes recurren al populismo y al odio.

En su diagnóstico sobre cómo puede el movimiento independentista recuperar la fuerza que hace una década lo llevó a convocar un referéndum -que nunca contó con reconocimiento legal- y que acabó desembocando en un proceso judicial por el que dirigentes como el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, siguen pendientes de la aplicación de la amnistía en el extranjero, Borràs ha defendido que, ante un eventual nuevo intento -que da por hecho-, será necesario definir mejor el país que se quiere construir. "Hacen falta instituciones, estrategia, internacionalización y capacidad económica", ha resumido.

Su condena por corrupción

Durante su intervención en Prada de Conflent, Borràs también se ha referido a su situación judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la condenó en marzo de 2023 a cuatro años y medio de prisión por falsedad documental y a 13 años de inhabilitación por prevaricación, al considerar probado que fraccionó contratos para adjudicarlos a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2018.

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"He sido juzgada sin garantías, condenada sin pruebas a cuatro años y seis meses de prisión", ha denunciado, sin embargo, la posconvergente al abordar su caso. Hace un mes, el Gobierno le concedió un indulto parcial que rebajó la pena de prisión, aunque mantuvo su inhabilitación. La expresidenta del Parlament también había solicitado que se le aplicara la ley de amnistía, una petición que fue rechazada por el Tribunal Supremo.