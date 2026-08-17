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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez analiza hoy la situación por videoconferencia con varios ministros

En la reunión participarán el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles

Migrantes solicitan asilo en España durante una concentración en Ceuta

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Javier Vendrell Camacho

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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El tiempo en Plasencia: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

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Directo | Sánchez analiza hoy la situación en Ceuta por videoconferencia con varios ministros

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