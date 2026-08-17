Crisis migratoria
Vivas critica la "falta de respuesta" del Gobierno en Ceuta y amenaza con ir a los tribunales
Da 30 días al Ejecutivo para que reconduzca la situación y se recupere la normalidad
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado este lunes la "falta de respuesta" del Gobierno ante la crisis migratoria de la ciudad y ha amenazado con ir a los tribunales, entre otras instancias. Después del Consejo de Gobierno de la ciudad, el dirigente popular ha asegurado que su Ejecutivo va a “recurrir a otras instancias del Estado, tenemos la obligación de hacerlo". Y ha citado expresamente "a las Cortes Generales, al Poder Judicial, a las comunidades autónomas, a la Federación de Municipios y Provincias, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a quien haga falta, porque no nos vamos a rendir, y, por supuesto a Europa”.
El presidente ha anunciado su intención de transmitir la situación que vive Ceuta a “la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional simplemente para decir 'Oiga, Ceuta está en peligro”. Vivas ha dado 30 días al Gobierno de España, al que acusa de "falta de respuesta", para que reconduzca la situación y la acerque a la normalidad anterior al 30 de julio.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un muerto y cinco heridos en una colisión múltiple en la carretera que une Cáceres y Badajoz
- Varias zonas de Extremadura estarán este domingo en alerta amarilla por tormentas
- Fuerte accidente entre un autobús urbano y un coche en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres
- Muere un parapentista de 50 años al precipitarse al vacío en la sierra de Montánchez
- Así es por dentro la rave ilegal de La Granja: 'Somos la última juventud libre de Europa
- El fuerte viento derriba un árbol, desplaza vallas y daña el tejado de un colegio en Cáceres
- Las cabras salvan el monte: la historia de un pastor contra el abandono rural
- Extremadura prepara nuevas bolsas para contratar monitores en los colegios