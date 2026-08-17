Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Vivas critica la "falta de respuesta" del Gobierno en Ceuta y amenaza con ir a los tribunales

Da 30 días al Ejecutivo para que reconduzca la situación y se recupere la normalidad

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su comparecencia de este lunes.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su comparecencia de este lunes. / Reduan / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado este lunes la "falta de respuesta" del Gobierno ante la crisis migratoria de la ciudad y ha amenazado con ir a los tribunales, entre otras instancias. Después del Consejo de Gobierno de la ciudad, el dirigente popular ha asegurado que su Ejecutivo va a “recurrir a otras instancias del Estado, tenemos la obligación de hacerlo". Y ha citado expresamente "a las Cortes Generales, al Poder Judicial, a las comunidades autónomas, a la Federación de Municipios y Provincias, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a quien haga falta, porque no nos vamos a rendir, y, por supuesto a Europa”.

El presidente ha anunciado su intención de transmitir la situación que vive Ceuta a “la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional simplemente para decir 'Oiga, Ceuta está en peligro”. Vivas ha dado 30 días al Gobierno de España, al que acusa de "falta de respuesta", para que reconduzca la situación y la acerque a la normalidad anterior al 30 de julio.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un muerto y cinco heridos en una colisión múltiple en la carretera que une Cáceres y Badajoz
  2. Varias zonas de Extremadura estarán este domingo en alerta amarilla por tormentas
  3. Fuerte accidente entre un autobús urbano y un coche en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres
  4. Muere un parapentista de 50 años al precipitarse al vacío en la sierra de Montánchez
  5. Así es por dentro la rave ilegal de La Granja: 'Somos la última juventud libre de Europa
  6. El fuerte viento derriba un árbol, desplaza vallas y daña el tejado de un colegio en Cáceres
  7. Las cabras salvan el monte: la historia de un pastor contra el abandono rural
  8. Extremadura prepara nuevas bolsas para contratar monitores en los colegios

Las academias de Plasencia bajan la persiana en verano: los campamentos educativos toman el relevo

Las academias de Plasencia bajan la persiana en verano: los campamentos educativos toman el relevo

500 kilos de tencas, música y gastronomía para una fiesta multitudinaria en Mata de Alcántara

500 kilos de tencas, música y gastronomía para una fiesta multitudinaria en Mata de Alcántara

El "lujo de La Vera" donde el chiringuito cambia las olas por una garganta

El "lujo de La Vera" donde el chiringuito cambia las olas por una garganta

Lula abre la campaña electoral con un mensaje a Trump: "Quiero estar preparado para que nadie invada este país y se lleve al presidente"

Lula abre la campaña electoral con un mensaje a Trump: "Quiero estar preparado para que nadie invada este país y se lleve al presidente"

Juan Manuel Liquindoli, etólogo: “Los perros disfrutan las caricias, pero hay zonas que les incomodan más que otras”

Juan Manuel Liquindoli, etólogo: “Los perros disfrutan las caricias, pero hay zonas que les incomodan más que otras”

La Bonoloto deja un premio millonario de más de 3,8 millones de euros

La Bonoloto deja un premio millonario de más de 3,8 millones de euros

Elma Saiz visita este lunes Ceuta para abordar con Vivas la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes

Elma Saiz visita este lunes Ceuta para abordar con Vivas la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes

Al menos seis muertos y cuatro heridos en bombardeos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod

Al menos seis muertos y cuatro heridos en bombardeos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod
Tracking Pixel Contents