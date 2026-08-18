Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Más de un centenar de inmigrantes inician una huelga de hambre para pedir asilo

Saiz asegura que a las 1.500 plazas de acogida en Ceuta se sumarán "más" y asegura que "los trabajos avanzan rápido"

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que a las 1.500 plazas temporales para migrantes anunciadas en Ceuta se sumarán "más" una vez que éstas estén habilitadas.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press no ha precisado el número de plazas que se prevé habilitar y ha declinado dar cifras sobre el número de migrantes que permanecen en Ceuta. Se ha remitido exclusivamente a los 4.000 kits de comida que se reparten diariamente.

Ante este dato y al ser preguntada por si se podrían alcanzar hasta las 4.000 plazas de acogida temporal, Saiz no ha rechazado la cifra, aunque ha declinado "poner techo". "Son cuatro espacios los que se están habilitando que en total pueden dar cabida a más plazas", se ha limitado a explicar.