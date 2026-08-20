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Crisis migratoria

El Gobierno ve de "vergüenza ajena" que Feijóo lleve al Supremo el plante de los ministros al Senado por Ceuta

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, en una fotografía de archivo.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, en una fotografía de archivo. / Diego Radamés - Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Las tres sillas vacías que dejaron Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), y Margarita Robles (Defensa), en las comisiones del Senado a las que fueron citados por la crisis de Cueta llevaron a Alberto Núñez Feijóo a anunciar un recurso ante el Tribunal Supremo para dirimir si los ministros pueden plantar a la Cámara Alta. Una decisión que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha dicho que da "vergüenza ajena" y que demuestra, una vez más, la "instrumentalización" que están haciendo los populares del Senado.

Este miércoles, a última hora de la tarde, el líder del PP explicó desde Ceuta la intención de su partido de acudir al Tribunal Supremo. "Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara territorial y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuando lo hace ni en qué condiciones acepta ser controlado", sentenció, junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Este jueves, en una entrevista en TVE, López le ha respondido que su actitud es de "vergüenza ajena" y, como llevan haciendo toda la semana los miembros del Ejecutivo, ha recordado que será a partir del próximo martes cuando empiecen a comparecer hasta siete ministros en el Congreso para dar todas las explicaciones pertinentes. Además, el ministro de Transformación Digital ha incidido en que el suyo es el Ejecutivo que más veces ha comparecido y Pedro Sánchez el presidente del Gobierno que ostenta el récord de haber dado mayor número de explicaciones ante las Cortes Generales.

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"Es una vergüenza y da vergüenza ajena lo que está haciendo Feijóo con el Senado", ha continuado López, que ha denunciado la "instrumentalización" de la Cámara, que los populares estén "retorciendo" el reglamento de la misma y que solo hagan uso del Senado para retrasar, paralizar leyes o crear comisiones de investigación.

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Fuente: El Periódico

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