Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin
Cientos de migrantes regresan a la playa de El Trampolín de Ceuta tras el desalojo

Cientos de migrantes regresan a la playa de El Trampolín de Ceuta tras el desalojo

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cientos de migrantes regresan a la playa de El Trampolín de Ceuta tras el desalojo

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

Al igual que ocurrió en la mañana del jueves, la playa de El Trampolín, en Ceuta, se ha vuelto a despertar con un fuerto despliegue policial para tratar nuevamente de desalojar el enclave, después de que en la tarde de ayer regresaran varios cientos de migrantes y hubiera que paralizar el dispositivo de limpieza. Sin embargo, el operativo de este viernes no buscaba trasladar a todas estas personas a alguno de los recursos temporales de acogida que comenzaron a funcionar el jueves, sino limpiar la playa y quitar las estructuras hechas palos, cartes y sábanas que cobijaban a los migrantes. Una vez hecho, los policías han levantado el cordón policial que habían hecho tras el desalojo de primera hora de la mañana, y varios centenares de personas han vuelto a instalarse en el enclave.

TEMAS

Tracking Pixel Contents