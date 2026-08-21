Sánchez designa al ministro Ángel Víctor Torres como coordinador de la respuesta a la crisis de Ceuta

La crisis migratoria y humanitaria de Ceuta es de largo alcance. Tras unos primeros días de acción casi exclusivamente policial y de política exterior, el Gobierno en su conjunto está ahora empeñado en la recuperación de la normalidad, que fuentes del Ejecutivo reconocen que "tardará meses en llegar por completo". Por ello, Pedro Sánchez ha decidido designar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como el coordinador de la acción del Ejecutivo en esta crisis, como ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

Torres es desde hace días el encargado de recopilar toda la información de los distintos departamentos y de armonizar el trabajo de cada uno de los ministerios implicados. Cinco de ellos están volcados en la respuesta a Ceuta y varios más tienen cierto grado de implicación con el objetivo de reconducir una crisis "muy compleja" y "con implicaciones de todo orden".

A día de hoy, los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, tienen encomendada la seguridad de la ciudad y la protección de las fronteras con Marruecos. Marlaska, además, está agilizando las peticiones de asilo para que tengan una respuesta lo antes posible. El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tiene todos los canales abiertos con Rabat para seguir contando con su colaboración en los retornos, además de con Bruselas y los socios europeos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lleva desde el lunes en Ceuta para coordinar el dispositivo de acogida, los centros de estancia temporal y la ayuda humanitaria, en contacto con todas las ONG. La titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, es la encargada de garantizar la protección que otorga la ley a los menores, dando prioridad a los más vulnerables, como las 500 niñas que quiere trasladar a la península cuanto antes. Y Torres, por último, trabaja para coordinarlos a todos junto a la Delegación del Gobierno, que depende orgánicamente de él.

La policía vigila a inmigrantes que continúan viviendo en la playa del Trampolín de Ceuta, este viernes. / Reduan / EFE

Durante los primeros días tras la avalancha, fue el ministro del Interior quien asumió el mando porque la respuesta inmediata a la entrada masiva de más de 80.000 personas en poco más de 24 horas estuvo, sobre todo, a cargo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero desde Moncloa añaden que una vez que volvió la gran mayoría de los que entraron, Sánchez decidió encargar la coordinación a Torres, un trabajo que durará semanas y meses. El ministro tiene "una especial sensibilidad hacia la cuestión migratoria", explican desde el Ejecutivo, porque fue presidente de Canarias y se enfrentó a varias crisis de este tipo. De Política Territorial, además, depende directamente la Delegación del Gobierno en Ceuta, y este departamento es también el encargado de las relaciones con la Administración autonómica y, por tanto, con el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta.

Torres ya coordinó la respuesta del Gobierno en la DANA de Valencia, en diálogo continuo con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y tuvo un papel muy destacado en el dispositivo de la crisis del hantavirus el pasado mes de mayo. Aquella operación fue un éxito a pesar de la oposición frontal del Gobierno de Canarias para acoger a la tripulación del buque en cuarentena y del PP.

Desde Moncloa apuntan que no será necesario que el Consejo de Ministros haga ninguna designación oficial el próximo martes, ya que Torres está trabajando con todos los ministerios, con la Delegación y con el Gobierno de Ceuta para ofrecer la "respuesta integral" que la ciudad necesita, explican desde el Gobierno.

Candidato en Canarias

El titular del Ministerio de Política Territorial será uno de los ministros que saldrán del Ejecutivo el próximo año para ser candidato autonómico, en su caso, en Canarias. De todas formas, como apuntan desde su departamento, todavía faltan varios meses para ello. Aun así, Torres ya está muy encima de la actualidad canaria y dirige el PSOE en las islas, que está engrasando su maquinaria para intentar recuperar el Gobierno regional.

Moncloa recuerda que la presencia del Gobierno en Ceuta seguirá siendo "importante" y "permanente" mientras dure la crisis. De momento, han visitado la ciudad el presidente Sánchez y siete de sus ministros. La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lleva cinco días en territorio ceutí y ha coordinado con el presidente de Ceuta la habilitación de más de 1.500 plazas de estancia temporal para los migrantes y está estudiando su ampliación, sin descartar que en las próximas semanas se pueda llegar hasta las 4.000 plazas. Desde el Gobierno ceutí confirman a este diario que el espacio cedido por la ciudad para ello también podrá ampliarse cuando sea necesario.