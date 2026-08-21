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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Paralizan la limpieza de El Trampolín tras regresar decenas de migrantes a la playa

El Gobierno tilda de "ilegalidad manifiesta" la deportación de los menores de Ceuta que plantea Feijóo

Varios inmigrantes en una playa en Ceuta.

Varios inmigrantes en una playa en Ceuta. / EP

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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