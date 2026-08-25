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Crisis migratoria

El Gobierno mantendrá hasta fin de año la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta

El Ejecutivo dispone de los recursos de hasta 11 ministerios y otros departamentos ministeriales, así como del CNI

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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Juan José Fernández

Ángeles Vázquez

Madrid

El real decreto por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta y con ella un mando único de actuación bajo la supervisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para hacer frente a la crisis migratoria suscitada por la afluencia de miles de inmigrantes, acuerda prolongar las medidas hasta el próximo 31 de diciembre.

El borrador de real decreto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, explica que la gestión de la crisis suscitada en Ceuta el pasado 30 de julio "se desarrollará a través de la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional", lo que supone "la permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta, mientras se resuelven y se lleven a cabo los trámites y actuaciones pertinentes, de un elevado número de personas migrantes en situación irregular". Señala que "la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026, que está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, y seguridad ciudadana en dicha Ciudad, requiriendo la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local".

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Fuente: El Periódico

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