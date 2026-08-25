Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Identificados 2.500 menores de edad tras la entrada masiva de finales de julio

España solicita a Bruselas financiación de emergencia ante la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno de España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea (CE) financiación de asistencia de emergencia para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos, según confirmó este lunes a EFE un portavoz comunitario.

La Comisión ha mantenido un estrecho contacto con España antes de recibir esta solicitud formal, y ahora tiene previsto llevar a cabo una evaluación y tomar una decisión con celeridad, dijo la misma fuente.

En la solicitud, el Ejecutivo español incluye medidas para reforzar la protección de las fronteras y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como para establecer una capacidad de acogida adecuada de migrantes, entre ellos menores no acompañados, explicó la misma fuente.