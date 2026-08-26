En Directo
Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis
El PP exige una reunión de la comisión de secretos tras el choque de Robles y Marlaska
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Sánchez pide comparecer en el Congreso para informar de la gestión en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo y sus actuaciones tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.
El Gobierno ha presentado la solicitud de comparecencia de Sánchez el mismo día en el que el BOE ha publicado el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que declara la "situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta", con un mando único y comité de crisis, que estará vigente en principio hasta el 31 de diciembre.
El Gobierno reconoce que su respuesta en Ceuta “necesita evolucionar” ante la “presión inédita” migratoria
El Gobierno ha tenido que justificar la creación del mando único en el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 27 días después de la entrada masiva de unos 72.000 migrantes en Ceuta. Ante ello, reconoce una “presión inédita” migratoria y argumenta que la situación ha entrado en una “nueva fase” donde se haría necesaria “una acción integral que combine la defensa de la seguridad nacional con medidas de distintos ámbitos y una coordinación reforzada entre las autoridades estatales y ceutíes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, a fin de garantizar tanto la atención adecuada de las personas migrantes como el correcto funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación económica y social”.
Lee la noticia completa aquí
El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"
Cuando va camino de cumplirse el primer mes desde la llegada masiva de personas a Ceuta desde el país vecino, la sociedad de la ciudad autónoma da muestras de no poder aguantar más la situación antes las miles -unos 5.000 segun las cifras que maneja el Ejecutivo y cerca de 9.000 los que estiman autoridades ceutíes- de personas que siguen en territorio español.
Lee la noticia completa aquí
El PP exige una reunión de la comisión de secretos por Ceuta tras el choque de Robles y Marlaska
Las diferencias manifestadas públicamente por Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska sobre la información de inteligencia que manejadaba el Gobierno los días y horas previos a la llegada masiva de personas a Ceuta el pasado 30 de julio permite al Partido Popular exigir más explicaciones al Ejecutivo.
Lee la noticia completa
La Policía usa gas lacrimógeno durante el reparto de alimentos a los migrantes en la playa ceutí del Trampolín
La Policía Nacional ha tenido que intervenir este martes por la tarde en la playa del Trampolín de Ceuta ante los altercados registrados durante el reparto de alimentos que Cruz Roja realiza diariamente entre los migrantes asentados en la zona.
Los incidentes se han producido alrededor de las 19.00 horas, cuando miles de personas se encontraban concentradas a la espera de recibir comida. Según fuentes policiales, varios enfrentamientos entre grupos de migrantes han elevado la tensión y han obligado a desplegar un dispositivo para contener los disturbios y evitar que se extendieran por el asentamiento.
Los agentes han realizado varias cargas y han empleado material antidisturbios, incluidos gases lacrimógenos, para dispersar a los concentrados y recuperar el control de la zona.
La crítica de Feijóo al Gobierno
Torres y Vivas acuerdan ubicar a los migrantes en espacios desigandos "desde el consenso" en Ceuta
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este martes en Ceuta su primera reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en la que ambos mandatarios han acordado que los espacios que vayan a habilitarse para ubicar a los migrantes se designarán "desde el consenso".
Se trata del primer encuentro entre ambos dirigentes después de que el Gobierno haya aprobado este martes el 'mando único' en Ceuta por la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma bajo la supervisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
El ministro Torres y el presidente ceutí han acordado, respecto al Real Decreto (RD) de recursos e instalaciones, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que el listado de espacios para albergar a las personas migrantes es una "propuesta de máximos modificable y flexible" elaborada "desde el consenso".
Centenares de ceutíes marchan contra la gestión del Gobierno de la crisis migratoria
El PP rechaza el pacto del PSOE y dice que el único posible es el de las devoluciones
El PP de Ceuta ha rechazado este martes la propuesta de un gran pacto planteada por el PSOE para afrontar la crisis de la ciudad y ha asegurado que "el único pacto posible es el de las devoluciones", al tiempo que ha acusado a los socialistas de intentar "repartir responsabilidades" por la gestión de la situación migratoria.
La formación popular ha respondido así al planteamiento realizado por el PSOE ceutí, que ha reclamado un acuerdo entre el Gobierno de España, la ciudad autónoma y los agentes políticos, económicos y sociales para abordar las consecuencias de la crisis sobre la seguridad, la convivencia y los servicios públicos.
El PP considera que la propuesta socialista pretende desviar la atención de la actuación del Ejecutivo central y ha reprochado al secretario general del PSOE de Ceuta, Antonio Coronil, que, en lugar de reclamar soluciones al Gobierno de Pedro Sánchez, dirija sus críticas contra el presidente de la ciudad, Juan Vivas.
Vecinos de Ceuta protestan ante la Delegación del Gobierno por el alojamiento de migrantes
Varios cientos de vecinos de Ceuta han trasladado este martes hasta la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, la protesta contra el posible alojamiento de migrantes en distintos puntos de la ciudad, después de que una concentración iniciada en la zona del Fischer se haya convertido en una movilización ciudadana.
La protesta comenzó alrededor de las 16:00 horas en el entorno del Fischer, donde residentes de la zona habían convocado una concentración para expresar su rechazo a la posibilidad de que se instale allí a un grupo de migrantes y reclamar información sobre las condiciones de acogida, las medidas de seguridad y las repercusiones que pueda tener para los vecinos.
La movilización, planteada inicialmente de forma "pacífica, cívica y respetuosa", fue creciendo a medida que los participantes se desplazaron hacia el centro de la ciudad y se dirigieron al grito de “No nos mires, únete” a la plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno.
- Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
- Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
- La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
- Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
- Guardiola mueve ficha para que Plasencia vuelva a celebrar el festival Flores Amarillas
- La piscina del Guadiana cambia de bañistas: los perros se tiran al agua este domingo en Mérida
- Este martes expiraba el plazo dado por el gobierno para retirar la Cruz de Cáceres y el alcalde responde: 'Voy a luchar para que se quede donde está
- Los esqueletos de ladrillo de El Prado en Mérida viven su resurrección y tendrán vecinos en apenas unos meses