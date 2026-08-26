Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

El PP exige una reunión de la comisión de secretos tras el choque de Robles y Marlaska

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
  2. Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
  3. La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
  4. Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
  5. Guardiola mueve ficha para que Plasencia vuelva a celebrar el festival Flores Amarillas
  6. La piscina del Guadiana cambia de bañistas: los perros se tiran al agua este domingo en Mérida
  7. Este martes expiraba el plazo dado por el gobierno para retirar la Cruz de Cáceres y el alcalde responde: 'Voy a luchar para que se quede donde está
  8. Los esqueletos de ladrillo de El Prado en Mérida viven su resurrección y tendrán vecinos en apenas unos meses

Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco

Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco

Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en el jacuzzi de un chalé de Valencia

Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en el jacuzzi de un chalé de Valencia

Gemelos digitales, sensores y modelos 3D o cómo la tecnología ya protege el patrimonio histórico

Gemelos digitales, sensores y modelos 3D o cómo la tecnología ya protege el patrimonio histórico

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Mérida acepta la ITV móvil como alivio, pero reclama más personal y medios en la estación fija

Mérida acepta la ITV móvil como alivio, pero reclama más personal y medios en la estación fija

La Comisión Jurídica de Extremadura avala la subida de 300 euros para la Policía Local de Plasencia

La Comisión Jurídica de Extremadura avala la subida de 300 euros para la Policía Local de Plasencia

Detenido en Hoyos por conducir ebrio y sin carné el mismo conductor investigado por un accidente mortal en Villamiel

Detenido en Hoyos por conducir ebrio y sin carné el mismo conductor investigado por un accidente mortal en Villamiel

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"
Tracking Pixel Contents