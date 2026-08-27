Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo
  2. Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
  3. Muere José Rey Holguín, hostelero de una de las grandes sagas de Cáceres
  4. La unidad de agudos de Psiquiatría en Cáceres, desbordada por el aumento de casos
  5. La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
  6. Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
  7. La Comisión Jurídica de Extremadura avala la subida de 300 euros para la Policía Local de Plasencia
  8. Detenido en Hoyos por conducir ebrio y sin carné el mismo conductor investigado por un accidente mortal en Villamiel

Las ayudas públicas contarán como ingresos para optar a la compra de VPO en Extremadura

Las ayudas públicas contarán como ingresos para optar a la compra de VPO en Extremadura

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles

Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles

Los vecinos de Intramuros logran un plan de choque para el centro de Plasencia

Los vecinos de Intramuros logran un plan de choque para el centro de Plasencia

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto
Tracking Pixel Contents