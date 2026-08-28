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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Marlaska comparece en el Congreso

Un grupo de ciudadanos ceutíes asalta el campamento de los migrantes en la playa del Trampolín

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Javier Vendrell Camacho

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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Directo | Marlaska comparece en el Congreso

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

DIRECTO | Marlaska comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Marlaska comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

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El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

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El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

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