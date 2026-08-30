Salvador Illa: "La Diada de Cataluña este año también se celebrará en Extremadura"

El president de la Generalitat, Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966), no solo celebrará la Diada de este año en Cataluña. El jefe del Govern anuncia en esta entrevista que la festividad también se celebrará en Extremadura, y no en Madrid como era habitual, con la voluntad de que cada año se festeje en otra autonomía más allá de la catalana y de las actividades de las delegaciones en el exterior.

Las encuestas son encuestas, como suele decirse, pero ¿cómo ve el crecimiento que pronostican muchas de ellas, también la de EL PERIÓDICO, de Aliança Catalana?

En toda Europa, en todo lo que se ha denominado los países occidentales, hay un crecimiento importante de posiciones de extrema derecha y xenófobas. Cataluña comparte también este fenómeno, pero pienso que la mayoría de la población de Cataluña no está ahí y que es una sociedad orgullosa de su forma de ser, pero siempre con voluntad de acoger y de integrar. Esta es la historia de Cataluña.

¿Le preocupa que Aliança Catalana pueda quedarse con una parte de los votantes de Junts?

A mí me preocupa gobernar y sacar el país adelante porque Cataluña tiene mucho potencial. ¿El futuro se puede construir sobre la base del odio? No. Ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en Ceuta, ni en Alemania, ni en Francia, ni en ningún sitio. Hay una voluntad de generar miedo. Es verdad que estamos en un momento de cambios muy acelerados y muy rápidos que plantean mucha incertidumbre, pero también presentan oportunidades y Cataluña las está aprovechando. Aquí los drones no los utilizamos para matar gente, sino para transportar medicamentos o para escribir en el cielo de Barcelona: "Primero el amor, después la técnica" de Gaudí.

¿Cree que Cataluña necesita a Junts?

Yo tengo mucho respeto por todas las formaciones políticas y también por Junts. He intentado tener un comportamiento institucionalmente adecuado y correcto con todas y creo que nadie puede decir que el Govern trate de manera sectaria a nadie. Las decisiones sobre qué tiene que hacer y qué tiene que ser Junts corresponde tomarlas a Junts, tienen gente muy buena y saben mejor que nadie qué tienen que hacer. Tienen todo el derecho a tomar sus decisiones.

Nadie puede decir que el Govern trate de manera sectaria a nadie

¿Cree que el hecho de apoyar al Govern es lo que provoca el crecimiento de ERC en las encuestas?

Yo creo que a todo aquel que haga política útil le irá bien. Es lo que a mí me fue bien antes de estar en el Govern y creo que es lo que la ciudadanía pide. Pactar fortalece. Es más incómodo, pero fortalece.

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, en el Palau de la Generalitat tras su entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

¿Cómo afronta la Diada de este año? ¿Qué mensaje enviará a los catalanes?

Los mensajes que deben enviarse en la Fiesta Nacional de Cataluña tienen que tener un tono claramente institucional, muy integrador y que subraye mucho las potencialidades de Cataluña. Por tanto, digamos que los mensajes serán estos. Este año introducimos una novedad. Siempre celebramos la Diada, naturalmente, el 11 de septiembre en Cataluña y en todas las delegaciones de la Generalitat en el mundo, pero unos días después hacemos también una celebración en Madrid. Pero este año no la haremos en Madrid. No por nada, ya llevamos muchos años haciéndola allí. Este año la haremos en Extremadura los días 16 y 17 de septiembre. ¿Por qué? Para subrayar la contribución de muchos miles de extremeños a Cataluña y de muchos catalanes de origen extremeño. La idea es hacerlo este año en Extremadura y el año que viene en otro territorio. Tenemos que subrayar, porque hay mucha gente interesada en subrayar aquello que nos diferencia y en buscar razones para separarnos, lo que nos une. En la película 'El 47', el protagonista es extremeño.

La actuación policial contra un aficionado del Barça que lucía una 'estelada' ha generado mucha polémica y un sindicato ha llegado a considerar que la bandera "fomenta el odio". ¿Cuál es su opinión sobre lo ocurrido?

Noticias relacionadas

No, una estelada es como cualquier símbolo, hay libertad de expresión. Hay una investigación abierta y, por tanto, que se llegue al fondo de la cuestión. Nuestra Constitución permite que todo el mundo exhiba los símbolos que considere más convenientes, tanto quien los comparte como quien no los comparte.