La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero

La investigación desarrollada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del caso Zapatero ha permitido descubrir que los imputados escondían 490.000 euros en metálico y 564.000 euros en una oficina bancaria de Miami (EEUU). A esta suma habría que añadir las joyas y los relojes hallados en el despacho del expresidente del Gobierno (1,3 millones) en la madrileña Calle de Ferraz y en la vivienda en Palma de Mallorca del financiero neerlandés Simon Verhoeven (240.000 euros). respectivamente.

Estos son, uno a uno, los hallazgos realizados hasta el momento en el caso Plus Ultra y en la pieza separada en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero:

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) encontró el 11 de diciembre de 2025 durante el registro del chalé que ocupaba en Alcobendas (Madrid) el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola un total de 171.000 euros en diferentes billetes. En concreto, 107.000 euros en billetes de 100 y 200 euros y 75.175 dólares (64.000 euros), según consta en las actas de entrada y registro elaboradas por la Policía, a las que ha tenido acceso esta redacción.

Julio Martínez Martínez, el presunto testaferro de Rodríguez Zapatero, escondía 286.070 euros en metálico, que había repartido en diversos paquetes y lugares tan distintos como una bolsa de golf o una caja de vasos. Además, Martínez Martínez desarrolló con una de sus empresas “una operación de cobro de divisas transfronteriza” por un importe de 181.037 euros, según consta en un informe de 9 de junio.

El que fuera secretario de Plus Ultra Santiago Fernández Lena entregó a los agentes de la UDEF de manera "voluntaria 31.675 euros en efectivo que guardaba en una caja de zapatos que el investigado entregó sacándola de su habitación", según especifica el acta de registro de su vivienda.

La entidad financiera Boreal Capital Management bloqueó en Estados Unidos 653.874 dólares a la ‘offshore’ denominada Landside Holdings, LTD, de Islas Vírgenes Británicas, que la UDEF atribuye al entramado mercantil liderado presuntamente por José Luis Rodríguez Zapatero, según especifica un escrito dirigido al juez José Luis Calama por el letrado Bernardo del Rosal, que en esos momentos ejercía la defensa del presunto testaferro del expresidente.

El considerado "lugarteniente" de Zapatero afirma en el escrito que dichos fondos no estaban depositados en una cuenta corriente a su nombre, sino que pertenecían a "una mercantil de la que es titular de sus participaciones sociales, cuyo nombre es: Landside Holdings, LTD". "Dichos fondos están en la actualidad bloqueados, no pudiendo mi cliente disponer de los mismos salvo para liquidar la cuenta", completaba el defensor.

La UDEF desvela que el denominado "Grupo Zapatero" creó esta empresa en Islas Vírgenes Británicas para representar en diciembre de 2020 al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya titular entre septiembre de 2020 y 2024 era la ahora presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez. El instructor ha remitido una comisión rogatoria a EEUU para determinar el origen de los fondos hallados en Miami.

La tasación de las 56 joyas que la UDEF descubrió en una maleta en la oficina que José Luis Rodríguez Zapatero tiene en la madrileña Calle de Ferraz sitúa su valor de mercado en 1.323.915 euros. La fiscal de Anticorrupción Elena Lorente ha pedido al instructor José Luis Calama que reclame a la joyería Ansorena un informe ampliatorio al que ya entregó sobre la tasación de las piezas.

También quiere que se determine la fecha del "regalo institucional" que según Zapatero constituyen las joyas mediante un estudio que trate de aclarar cuándo fueron engastadas las piedras preciosas en cada una de las piezas.

Anticorrupción vinculó al empresario neerlandés Simon Verhoeven con "actividades de blanqueo" mediante "la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros". Así consta en un escrito en el que revela que la información aportada por Francia y Suiza concreta las conexiones de la presunta red de blanqueo del caso Zapatero.

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"Para las actividades de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo por la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por Simon Verhoeven a la sociedad española Exclusividades Vagu SL, posible filial de la venezolana Exclusividades Vagu CA", completa la Fiscalía en el escrito.