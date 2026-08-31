Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Detenidos tres marroquíes por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Prisión para los cuatro detenidos por apedrear a militares y herir a un sargento

El Gobierno aprobará el martes un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta

Varias personas en la playa del Trampolín.

Varias personas en la playa del Trampolín. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cataluña celebrará la Diada en Extremadura para reconocer la contribución de los emigrantes extremeños
  2. Dos premios millonarios en los sorteos de La Primitiva y la Bonoloto
  3. Muere un motorista de 51 años al chocar contra los vehículos retenidos por un accidente en la A-5 a la altura de Escurial
  4. La autovía a Portugal, la pieza decisiva para que Cáceres complete por fin su mapa de conexiones
  5. Estas son las fechas de cierre de las piscinas municipales de Cáceres
  6. El pueblo de Cáceres que esconde una villa romana, una torre única y naturaleza salvaje
  7. El Cáceres que ya no existe
  8. Una mujer, hospitalizada tras ser embestida por un toro y golpearse contra un muro en Perales del Puerto

DIRECTO | Sira Rego comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Sira Rego comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros

Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros

Riolobos renovará un parque infantil y reformará la entrada al municipio con una pequeña rotonda

Riolobos renovará un parque infantil y reformará la entrada al municipio con una pequeña rotonda

Emma Prieto vuelve a Valencia con "Moira", un diseño de seda que llevará la moda de Plasencia a un nuevo desfile

Emma Prieto vuelve a Valencia con "Moira", un diseño de seda que llevará la moda de Plasencia a un nuevo desfile

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid
Tracking Pixel Contents