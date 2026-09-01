Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

CRISIS EN CEUTA

El Gobierno prohíbe la manifestación de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid asegura haber recibido un escrito de la Delegación del Gobierno que impide la celebración del acto convocado para este miércoles, 2 de septiembre

Manifestación en Ceuta por la situación migratoria

Manifestación en Ceuta por la situación migratoria / Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Héctor González

Madrid

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración de apoyo al pueblo de Ceuta prevista para este miércoles, 2 de septiembre, en la plaza de Cibeles, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes municipales aseguran que el Consistorio ha recibido en la tarde de este martes un escrito de la Delegación del Gobierno comunicando la prohibición del acto. La concentración formaba parte de las movilizaciones promovidas con motivo del Día de Ceuta y de la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había llamado previamente a los madrileños a acudir a Cibeles para mostrar su apoyo "inquebrantable" a Ceuta. La convocatoria se enmarca en los actos impulsados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en distintas ciudades españolas para este 2 de septiembre.

Desde el Ayuntamiento interpretan la decisión de la Delegación como un intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez de impedir las muestras ciudadanas de solidaridad con Ceuta. "Ante este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta, se están estudiando las posibles respuestas", señalan fuentes municipales.

Noticias relacionadas y más

[Noticia en ampliación]

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros
  2. La corona perdida de la Virgen de la Estrella reaparece durante las obras de la muralla de Cáceres
  3. Extremadura alegará contra el derribo de la presa de Hijadilla: “Es un espacio de biodiversidad que debemos proteger”
  4. El PSOE de Extremadura activa la carrera para elegir sus candidatos a las municipales de 2027
  5. Un bar de Malpartida de Cáceres denuncia los efectos en su negocio por las obras: 'Va camino de un año
  6. El Día de Extremadura rendirá tributo a Robe Iniesta con un lema y cartel inspirados en su legado
  7. Una mujer mayor resulta herida en Plasencia tras tropezar en un paso de peatones deteriorado
  8. La Mafia cambia de nombre y prepara su regreso al centro de Cáceres como La Famiglia

La Feria cambia la hora de tirar la basura en Mérida y habrá que hacerlo antes de las 17.00 horas

La Feria cambia la hora de tirar la basura en Mérida y habrá que hacerlo antes de las 17.00 horas

Las Carmelitas y el El Corte Inglés que nunca llegó a Cáceres: así se frustró un proyecto de más de una década

Las Carmelitas y el El Corte Inglés que nunca llegó a Cáceres: así se frustró un proyecto de más de una década

Fotogalería | Las Carmelitas de Cáceres

Fotogalería | Las Carmelitas de Cáceres

El juez pide al jurado del caso Lindsay Clancy que siga deliberando tras no alcanzar un veredicto unánime

El juez pide al jurado del caso Lindsay Clancy que siga deliberando tras no alcanzar un veredicto unánime

La reforma de Virgen de la Montaña se encarece 600.000 euros tras la renuncia de la adjudicataria

La reforma de Virgen de la Montaña se encarece 600.000 euros tras la renuncia de la adjudicataria

Plasencia busca desbloquear la construcción de nuevas viviendas ante las dificultades para hacer viables las promociones

Plasencia busca desbloquear la construcción de nuevas viviendas ante las dificultades para hacer viables las promociones

Extremadura alcanza los 29 casos de fiebre del Nilo en 2026 tras sumar dos nuevos positivos

Extremadura alcanza los 29 casos de fiebre del Nilo en 2026 tras sumar dos nuevos positivos

Galería | Presentación de la 18ª edición de Escenario AMEX de Cáceres

Galería | Presentación de la 18ª edición de Escenario AMEX de Cáceres
Tracking Pixel Contents