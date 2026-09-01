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Caso Leire

El PSOE pide al juez del caso Leire que proteja con un "expurgo" sus datos bancarios

El partido insiste en que solo tenga acceso el fiscal a las actuaciones, pese a que la información se incorporará a una pieza bajo secreto

El PSOE pide al juez del caso Leire que solo la Fiscalía acceda al análisis de sus cuentas

El PSOE pide al juez del caso Leire que solo la Fiscalía acceda al análisis de sus cuentas

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Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El PSOE no quiere por nada del mundo que sus datos bancarios que no sean estrictamente necesarios para investigar el caso Leire sean accesibles para todas las partes personadas en la causa en la que se investigan las preguntas coacciones a investigadores de procedimientos que perjudican el partido al dirigirse contra alguno de sus miembros. Por eso, reclama al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que proceda al "expurgo" de todos los que no guarden relación con las actuaciones.

Además, en el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la formación insiste en que solo pueda acceder a ellas la fiscalía, lo que ya ocurre, porque el titular de la plaza central de Instrucción número 5 ha declarado el secreto de la pieza a la que se debe incorporarse todo lo obtenido en el requerimiento realizado a finales del pasado julio a 12 entidades bancarias en relación con decenas de cuentas de las que seis están a nombre del PSOE.

Explica que había sabido a través de los medios de comunicación que se quería información respecto de "81 cuentas corrientes que se especifican, y se reclaman en cada caso" para que "informen y faciliten de cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases", sí como "que se amplie toda la información posible sobre transferencias SWIFT, OMF y nacionales, emitidas o recibidas", que se facilite "el listado de IP’s de conexión” (en el caso de que alguno de estos productos tuviera asociados los servicios de banca 'on line') y, en el caso de cobro de cheques, que “aporten la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo”, todo ello en relación con el periodo temporal comprendido (con alguna excepción) entre el 1 de enero de 2024 y la actualidad".

Movimientos ajenos

En su escrito, el PSOE argumenta que las "cuentas bancarias de las que se solicita información" a una docena de entidades bancaria,s por lo que considera "informaciones periodísticas de forma genérica y no concretada en relación con los investigados ni con las cantidades pagadas a estos, contienen multitud de movimientos, que afectan a numerosas personas y entidades no vinculadas con los hechos que son objeto de las presentes actuaciones, y cuya intimidad debe quedar salvaguardada".

Por si el magistrado tiene previsto el levantamiento del secreto de las actuaciones, el partido en su escrito trata de hacer "notar la necesidad de extremar las cautelas para que no se produzca ninguna filtración a la opinión pública de aquellos datos no vinculados a la presente investigación". Para ello, hace hincapié en que "podría limitarse el acceso a esta pieza al ministerio fiscal y ordenarse el expurgo de los datos que se obtengan y no se correspondan con 'los pagos efectuados en relación con los hechos investigados'".

Así, señala que se lograría la "tutela efectiva del derecho a la intimidad de las personas y entidades que pueden aparecer reflejados en los movimientos bancarios solicitados, respecto de las cuentas titularidad" del PSOE, "y no tengan ninguna relación con el objeto de la presente investigación".

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"El PSOE ya identificó a la Unidad policial interviniente aquellas cuentas desde la que se habrían realizado los pagos [...] a los investigados y la documentación de la que se disponía sobre esos pagos, cantidades, que, aparentemente y resultas de la investigación y la presunción de inocencia de los investigados, posteriormente podrían haber sido utilizadas de manera ilegítima para hacer pagos o cubrir gastos no vinculados a la actividad propia" del partido, señala el escrito.

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Fuente: El Periódico

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