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POLÉMICA COMPRA

Ayuso estuvo en el ático de Chamberí que compró la Comunidad de Madrid

El Gobierno regional asegura que la presidenta madrileña acudió al inmueble para valorar su uso durante las obras de Sol: "Fue a visitar una posibilidad, no una decisión"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Rodrigo Jiménez / EFE

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EFE

Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, visitó el ático ubicado en el barrio de Chamberí que compró en abril la Comunidad de Madrid después de que se ejecutara la operación, según ha avanzado 'El País' y han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo autonómico este miércoles.

Las mismas fuentes aseguran que no estaba decidido que el inmueble fuera a usarse como despacho temporal de Díaz Ayuso mientras se acometía una reforma de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

"Se dejó para finales de mes de octubre la decisión de qué hacer respecto al traslado con las obras de Sol. Fue a visitar una posibilidad. No una decisión", han indicado en este sentido.

Esta misma mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha apuntado a que la Comunidad también inspeccionó el piso antes de la operación. Cuando le han preguntado si Díaz Ayuso o "alguien de su equipo" visitaron el ático antes de adquirirse, ha contestado: "Cuando se compra un inmueble, es obvio que se visita".

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La operación se ejecutó en abril, sin hacerse pública, y solo se conoció públicamente cuando 'El País' la reveló el pasado 29 de julio. Al día siguiente, en medio de una fuerte polémica, la Comunidad anunció que vendería el piso y destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio sufrido este verano.

Fuente: El Periódico de España

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