POLÉMICA COMPRA
Ayuso estuvo en el ático de Chamberí que compró la Comunidad de Madrid
El Gobierno regional asegura que la presidenta madrileña acudió al inmueble para valorar su uso durante las obras de Sol: "Fue a visitar una posibilidad, no una decisión"
EFE
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, visitó el ático ubicado en el barrio de Chamberí que compró en abril la Comunidad de Madrid después de que se ejecutara la operación, según ha avanzado 'El País' y han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo autonómico este miércoles.
Las mismas fuentes aseguran que no estaba decidido que el inmueble fuera a usarse como despacho temporal de Díaz Ayuso mientras se acometía una reforma de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
"Se dejó para finales de mes de octubre la decisión de qué hacer respecto al traslado con las obras de Sol. Fue a visitar una posibilidad. No una decisión", han indicado en este sentido.
Esta misma mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha apuntado a que la Comunidad también inspeccionó el piso antes de la operación. Cuando le han preguntado si Díaz Ayuso o "alguien de su equipo" visitaron el ático antes de adquirirse, ha contestado: "Cuando se compra un inmueble, es obvio que se visita".
La operación se ejecutó en abril, sin hacerse pública, y solo se conoció públicamente cuando 'El País' la reveló el pasado 29 de julio. Al día siguiente, en medio de una fuerte polémica, la Comunidad anunció que vendería el piso y destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio sufrido este verano.
Fuente: El Periódico de España
- Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
- La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
- Las excavadoras trabajan a destajo para levantar la megafábrica china de cátodos que aspira a relanzar la industria de Mérida
- Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
- Después de ocho meses, volver a abrir es una alegría': una autónoma de Plasencia reabre su negocio tras el derrumbe de la calle del Sol
- Ikea cierra en Cáceres su tienda del Ruta de la Plata tras casi cinco años: otra firma de primer nivel ocupará el local
- Las batallas de ‘farmear aura’ conquistan Cáceres: ya se han celebrado dos
- Cinco detenidos, dos de ellos menores, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en el norte de Cáceres