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Crisis migratoria

El Gobierno de Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes

El Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas defiende que el objetivo de personarse es "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. / EP

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EFE

Ceuta

El Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de miles de migrantesa través de la frontera del Tarajal.

Según ha informado el Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP), estos hechos habrían afectado de "forma directa y grave a bienes e intereses públicos" de la ciudad autónoma, en particular al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a la seguridad y tranquilidad ciudadanas, así como al sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados.

El objetivo de personarse es "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta".

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La personación del Gobierno de Ceuta como acusación particular permitirá la defensa de sus intereses institucionales, la adecuada valoración de los perjuicios sufridos y sus servicios públicos, y la eventual exigencia de las responsabilidades penales y civiles que procedan frente a los responsables de los hechos investigados.

Fuente: El Periódico

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