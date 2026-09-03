Madrid no acudirá a la reunión de este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir el sistema de financiación autonómica

Plantón de la Comunidad de Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para este viernes 4 de septiembre en el que se iba a abordar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica remitida por Hacienda a las comunidades el pasado mes de julio. Fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han trasladado a primera hora de esta tarde su negativa a acudir a la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas en la que se pretende aprobar el nuevo modelo, un sistema, aducen desde Sol "pactado de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas" entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.

"Se trata de un sistema de financiación que rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual, Salvador Illa", trasladan esas mismas fuentes.

Desde Sol se asegura que la decisión de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert, no se presente mañana en la reunión del Consejo de Política Fiscal se ha transmitido previamente en las reuniones que se han mantenido con la dirección nacional del PP y el resto de consejeros del ramo de las autonomías gobernadas por los populares.

Noticias relacionadas

El argumento que se esgrime es que si todas las comunidades del PP se ausentan, la reunión no tendría quorum. De celebrarse la reunión basta con el voto favorable del Gobierno y de una de las comunidades, previsiblemente el de Cataluña, para que la propuesta salga adelante. "La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que no haya quorum en la reunión. La ausencia de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas", señalan desde el Ejecutivo madrileño.

Fuente: El Periódico de España