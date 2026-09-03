Primera visita
Sánchez concreta que el viaje del Rey a Ceuta y Melilla se realizará "en las próximas semanas"
Pedro Sánchez ha anunciado este jueves en el Congreso que el rey Felipe VI visitará Ceuta y Melilla "en las próximas semanas", una visita con la que el jefe del Estado trasladará, ha dicho, el “compromiso absoluto” de España con ambas ciudades. El presidente del Gobierno ha defendido que, después de dos décadas sin una visita del jefe de Estado (tras la única de Juan Carlos I, en 2007), es necesario que el Monarca acuda personalmente a las dos ciudades autónomas y mantenga encuentros con sus autoridades, empresarios y ciudadanos tras la crisis social, política y económica provocada por la entrada de 80.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio.
Felipe VI no ha visitado nunca los dos territorios, tampoco lo hizo como Príncipe de Asturias. El Rey expresó su deseo de hacerlo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cuando se reunió con él el pasado 6 de agosto en el Palacio de Marivent, para expresarle su apoyo por la delicada situación que está viviendo la ciudad al convivir con miles de inmigrantes irregulares que siguen en las calles de la ciudad.
La única vez que Juan Carlos como Rey fue a Ceuta y Melilla, en noviembre de 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en la Moncloa, Marruecos lo tomó como una afrenta. Rabat reivindica la nacionalidad de ambos territorios. En represalia, retiró al embajador durante dos meses y organizó manifestaciones de protesta antes y durante las visitas de los Reyes eméritos a las dos ciudades.
El Gobierno y la Zarzuela prepararán juntos este viaje. Por parte de Sánchez negociará Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; por parte del Monarca lo hará Camilo Villarino, jefe de la Casa del Rey, diplomático y experto en Marruecos. Villarino fue número dos de la embajada española en Rabat entre 2013 y 2017 y tuvo un papel clave en la acogida del líder del Polisario, Brahim Gali, en 2021. Como jefe de gabinete de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, el diplomático hizo varias gestiones para que Gali ingresara en secreto en un hospital de Logroño para tratarse de covid.
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Fuente: El Periódico
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