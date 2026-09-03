Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta

Multitudinarias concentraciones en todo el país para apoyar a Ceuta

Cuatro personas detenidas y cuatro policías heridos en la concentración por Ceuta frente al Congreso

Feijóo apunta a la responsabilidad judicial de Sánchez: "Esto no puede quedar impune y el PP va a encargarse de ello"

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
  2. María, más de 50 años repartiendo suerte por Cáceres con su inseparable romero: 'La gente me quiere mucho
  3. Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
  4. Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
  5. El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
  6. María Guardiola recuerda a las Carmelitas de Cáceres: 'La mujer que soy les debe mucho
  7. La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
  8. Las cuatro últimas Carmelitas dejan Cáceres tras más de 135 años: Rafa Mateos las despide

Directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta

Directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta

La Bonoloto de este miércoles deja más de 171.000 euros

La Bonoloto de este miércoles deja más de 171.000 euros

Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías

Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Valencia de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Valencia de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre
Tracking Pixel Contents