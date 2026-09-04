Begoña Gómez niega que ejerciera "presión moral" para conseguir su cátedra por su vínculo matrimonial ni beneficio económico

El nuevo abogado de la mujer de Pedro Sánchez, Jaime Campaner, no ha agotado el plazo que le dio el juez Juan Carlos Peinado para presentar su escrito de defensa de cara al juicio con jurado que sentará en su banquillo a su cliente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, que concluía el próximo lunes. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, defiende su absolución porque Begoña Gómez "no influyó ni ejerció presión moral en Joaquín Goyache (el Rector) ni en Juan Carlos Droadrio (el Vicerrector) ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la Cátedra extraordinaria" en la Universidad Complutense.

El escrito, que se extiende a lo largo de 50 folios, incide igualmente en que la labor de Gómez en la cátedra de Transformación Social Competitiva no le ha supuesto "beneficio económico alguno" y defiende el papel de su asistente en Moncloa Cristina Álvarez, igualmente procesada. Se piden por parte de las acusaciones populares 13 años de cárcel para Begoña Gómez y 6 años para su asesora, mientras que la Fiscalía no ve delito alguno en sus actividades.

Sobre el inicio de los hechos que se le imputan, la defensa señala que en junio de 2018, con ocasión del nombramiento de su marido como presidente del Gobierno de la Nación, Begoña Gómez "solicitó la excedencia para evitar cualquier conflicto de interés" toda vez que Inmark la empresa en la que trabajaba, era una potencial adjudicataria de contratos públicos y ella formaba parte de su consejo de administración.

Trabajos una vez en Moncloa

Una vez comenzó la Presidencia de su marido, en agosto de 2018 Begoña aceptó la propuesta de colaborar en el proyecto de África Center de la Fundación del Instituto de Empresa (IE University), que tenía como objetivo impulsar la innovación y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano, manteniendo su colaboración hasta mayo de 2022.

A partir de ahí la defensa añade que la mujer de Pedro Sánchez ya venía colaborando con la Universidad Complutense de Madrid "mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno", concretamente como codirectora del Diploma de formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos 2012/13 y 2013/14. También como codirectora de un máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro desde su primera edición en el curso 2014/2015 hasta su novena edición en el curso 2023/2024.

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, durante una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

"Máxima nota" de los estudiantes

El informe añade que Begoña Gómez también ha impartido docencia en las distintas ediciones del Máster propio y sus estudiantes la han valorado con la máxima nota (5/5)en las evaluaciones de calidad que se realiza "año tras año". Sobre la reunión en Moncloa con el rector Goyache para impulsar este proyecto, se limita a señalar que "la reunión se celebró en el domicilio oficial de Begoña porque la Escuela de Gobierno, como la gran mayoría de dependencias de la universidad, se hallaba cerrada con ocasión del covid-19".

Así, reconoce que el 9 de marzo de 2020, la Comisión de Formación Permanente de la Complutense aprobó el curso "Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia”, cuyo contenido y denominación que fue objeto de varias modificaciones hasta que se definió aquella que fuera capaz de describir el concepto global, que "fueron ideados y aportados por Begoña".

Sobre el 'software' utilizado en el curso, una cuestión sobre la que pivota gran parte de la causa, la defensa presidente señala que el dominio de la cátedra, "sufragado con fondos personales", fue "un mero instrumento técnico de acceso web, creado en el contexto de las indicaciones" de la universidad. Su actuación fue 2funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM". "La plataforma tecnológica siempre se ha concebido como propiedad de la UCM", insiste esta parte.

Sociedad sin beneficios

Además de detenerse en las gestiones sobre la gestión del 'software" vinculado al curso por indicación de la propia universidad, negando apropiación alguna, el escrito explica la constitución, en noviembre de 2023, de la sociedad Transforma TSC, S.L., que fue según la defensa "debidamente inscrita" a nombre de la mujer de Sánchez y que "se ha mantenido inactiva con una única excepción: en febrero de 2024 Transforma TSC, S.L. cobró 4.200 euros (5.082 euros) por seis talleres de sostenibilidad desarrollados por Sandra Anfahina", a la que se pagaron sus servicios.

Por tanto, la sociedad de Begoña no ha obtenido beneficio alguno: registró un ingreso de 4.200 euros y un gasto de 4.200 euros. Al mismo tiempo, la sociedad incurrió en unos gastos de 1.327 euros por los que se emitió emitirá a Innovación Hexagonal, S.L.U., quien procedió a su reembolso, y todo ello se declaró a Hacienda.

Papel de la asistente

Según la defensa, la asistente en Moncloa Cristina Álvarez no ha desatendido sus funciones como asistente de la esposa del presidente del Gobierno "por auxiliarla en diversas cuestiones relacionadas con la Cátedra extraordinaria". Muy al contrario, mantiene a pesar de que Cristina tenía establecida una jornada de 1.751 horas anuales, si bien realizaba jornadas que excedían ampliamente de las horas de trabajo convenidas, percibiendo el mismo salario con independencia de las horas efectivamente trabajadas

En cuanto a la "gestión de la agenda" de la esposa del presidente del Gobierno, cree que debe tenerse en cuenta tanto la pública como a la privada, pues Álvarez "debe asegurarse, entre otras cosas, de la compatibilidad de ambas agendas y la "preparación de la presencia en reuniones"y el “acompañamiento en desplazamientos” incluye las reuniones, eventos y desplazamientos en ambos supuestos por la necesidad de coordinar los equipos de seguridad.

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). E / Matias Chiofalo - Europa Press

Periciales

Para sustentar todos estos argumentos, además de la presencia de testigos universitarios o del mundo empresarial que participaron en la cátedra o su financiación, la defensa presenta cuatro periciales. La primera, sobre el régimen jurídico de las cátedras extraordinarias, a la que se añade otro trabajo sobre la inexistencia del perjuicio patrimonial alegado por la Universidad Complutense de Madrid, que reclama más de 113.000 euros.

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Se llamará también a juicio, a petición de la defensa, a expertos ssobreregulación aplicable a la pareja de la persona titular de la Presidencia del Gobierno y a su personal de apoyo para que expliquen la función de las esposas de presidentes anteriores; mientras que también se abordará un dictamen pericial relativo a la plataforma tecnológica utilizada en la cátedra investigada.