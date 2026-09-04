Feijóo llama a movilizarse para "echar" a Sánchez con la fuerza "de la rabia" por Ceuta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento para que los españoles se movilicen para "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, igual que el pasado miércoles en las multitudinarias manifestaciones de apoyo a Ceuta: "Vamos a coger toda la fuerza de la rabia y de la esperanza".

Feijóo, que ha participado en el inicio del curso político del PP de Málaga junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dedicado casi la totalidad de su discurso a la situación de Ceuta y ha considerado que "cada día está más claro", sobre todo tras las manifestaciones del pasado martes, que España "tiene ganas" de expresar su rechazo a Sánchez.

Ha denunciado que el presidente exponga en el Congreso de los Diputados que a España le puede "volver a pasar lo mismo cualquier día" y que diga que es un país "vulnerable", sin cuerpos y fuerzas de seguridad, sin "capacidad para defenderse", algo que ha calificado como "lo más irresponsable que puede hacer un presidente del Gobierno, que es hundir a su país".

Ha lamentado que Sánchez acredita que no es un país seguro y que "no se entera cuando le invaden 80.000 personas de otro país".

Ha insistido en que el Gobierno "lo sabía, lo taparon, tenían los avisos y los ignoraron deliberadamente", y les ha advertido de que "todo se sabrá", de que habrá "consecuencias políticas y judiciales" y de que los españoles los van a echar "contundentemente" en las urnas.

Feijóo ha considerado que al jefe del Ejecutivo "le sobra el Congreso, el Senado, los medios, la Justicia, la Policía, la Guardia Civil, le sobra Ceuta y le sobra hasta el rey de España" y ha ironizado con que solo le ha faltado culpar a Franco de lo ocurrido en la ciudad autónoma.

Ha cuestionado dónde está la humanidad "de las niñas violadas en Ceuta"; de las enfermeras que "no pueden acudir a atención domiciliaria" por miedo; de las familias "que se tienen que recoger al anochecer"; de las niñas "que lloran en la calle porque no se sienten seguras"; y de los ceutíes, que son "las verdaderas víctimas de la invasión".

Ha opinado que lo único que Sánchez tiene claro es que Marruecos "no tiene nada que ver" y ha ironizado con que a este ritmo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tendrá antes una versión de las joyas que él sobre Ceuta.

En cuanto a la llamada "clandestina" a la embajadora de Marruecos, ha destacado la "vergüenza" porque "todo era mentira", ella no estaba en España y la reunión fue del ministro de Asuntos Exteriores con el encargado de negocios, lo que ha tildado de "ridículo".

Feijóo ha opinado que Sánchez es el presidente "que más le conviene a Marruecos" y se ha comprometido a que si gobierna hará una política "que está cuando hace falta", en la que ha puesto de ejemplo a Juanma Moreno y a los alcaldes del PP, y que exigirá a quien esté a su lado en la Presidencia.

Además, ha lanzado un aviso a quienes "miran para otro lado" en su gobierno, que "tragan" con sus mentiras y que son "la marca blanca de esta decadencia".

También ha advertido a los dirigentes socialistas de que cuando quieran distanciarse por la llegada de las elecciones será "muy tarde" y ha asegurado que "no hay un PSOE bueno y un PSOE malo" porque sus votos son los que mantienen a Sánchez.

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Por otra parte, Feijóo ha expresado su compromiso a luchar contra el crimen organizado en todo el sur de España: "Los vamos a vencer, los vamos a perseguir, los vamos a encarcelar y desaparecerán de nuestra costa", ha dicho.