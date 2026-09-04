Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Crisis

El Gobierno habilita carpas militares en Ceuta para atender a 600 migrantes, principalmente mujeres y niñas

Decenas de migrantes esperan en las inmediaciones de la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, a 3 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).

Decenas de migrantes esperan en las inmediaciones de la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, a 3 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

May Mariño

El Gobierno ha iniciado el envío a Ceuta de infraestructura perteneciente a su emblemático equipo START (Equipo Técnico Español de Respuesta Humanitaria, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reforzar los trabajos de filiación y atención humanitaria a las personas inmigrantes que se encuentran en la Ciudad Autónoma, con el objetivo de agilizar los trámites para el retorno de aquellas persona que no tengan reconocido el derecho a protección internacional.

Las estructuras START de la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, incluyen 10 carpas de 42 metros cuadrados y 40 carpas de 36 metros cuadrados de arco inflable, lo que supon más de 1.800 metros cuadrados en total y una capacidad de atención de hasta 600 personas sobre el terreno.

Noticias relacionadas

Este dispositivo, según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres, “irá destinado prioritariamente a la atención de mujeres con sus niñas y niños en situación de vulnerabilidad”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
  2. Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
  3. Isabel Delgado, Francisco Giraldo y Gloria Vivas gestionarán las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito
  4. Caos y retenciones de tráfico en el centro de Cáceres: '20 minutos para ir de la Fuente Luminosa a la Cruz
  5. La plaza de los Maestros de Cáceres se queda sin bares: al menos 10 de sus 27 locales están sin actividad
  6. Comienza la cuenta atrás: el Cristo Negro saldrá sin andas por Cáceres el 13 de septiembre, primera extraordinaria desde 1990
  7. La concentración motera Buitres Leonaos regresa a Malpartida de Cáceres con cuatro días de motos y rock
  8. La hermana Camino, la hermana Eliecer y José Luis Caldera: el legado de las Carmelitas de Cáceres contado por sus alumnos

Guardiola garantiza ayuda a Ceuta y acusa a Marruecos de "utilizar a su población contra este país"

Guardiola garantiza ayuda a Ceuta y acusa a Marruecos de "utilizar a su población contra este país"

Mérida canta a coro los grandes éxitos de Camela en un Acueducto de los Milagros abarrotado

Mérida canta a coro los grandes éxitos de Camela en un Acueducto de los Milagros abarrotado

Fotogalería | El concierto de Camela en Mérida, en imágenes

Fotogalería | El concierto de Camela en Mérida, en imágenes

Video | Mérida canta a coro los grandes éxitos de Camela en un Acueducto de los Milagros abarrotado

Cáceres abre su Ciudad Monumental el 11 y 12 de septiembre: esta es toda la programación de Las Noches del Patrimonio

Cáceres abre su Ciudad Monumental el 11 y 12 de septiembre: esta es toda la programación de Las Noches del Patrimonio

El campo extremeño anuncia una acampada ante Presidencia de la Junta por los "compromisos incumplidos" con el cereal

El campo extremeño anuncia una acampada ante Presidencia de la Junta por los "compromisos incumplidos" con el cereal

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Cotrina retoma su pulso con Guardiola tras el verano: "Este Gobierno es mucho peor que el anterior"

Cotrina retoma su pulso con Guardiola tras el verano: "Este Gobierno es mucho peor que el anterior"
Tracking Pixel Contents