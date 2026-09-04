Última hora de Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

La presidenta del CGPJ pide a Marlaska el "máximo respeto" ante las decisiones de la jueza de Ceuta

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "máximo respeto" ante las decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tras su queja por que la magistrada prohibiera al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta que facilitara información a sus superiores.

Marlaska ha enviado una carta a Perelló en la que le transmite su "preocupación" a esa decisión y sostiene que en situaciones de extrema gravedad, como la de Ceuta, debe ser compatible con que la policía judicial informe a los órganos judiciales y que facilite al Gobierno "cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional".

En su respuesta, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial comparte con el titular de Interior "la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis", pero deja claro que "la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto".