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Consejo Ciudadano Estatal

Belarra avisa a Sánchez que está "cavando su tumba" en Ceuta

La secretaria general de Podemos ha hecho "un llamamiento al conjunto de la sociedad a la empatía" para hablar de las miles de personas que están en "una gran cárcel a cielo abierto" en una playa

Ione Belarra.

Ione Belarra. / EFE

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EFE

Madrid

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha alertado este sábado de que a finales de julio en Ceuta "más de 180 personas perdieron la vida" pero "nadie las nombra", por lo que ha hecho "un llamamiento a la empatía", además de advertir al Gobierno de que en esta crisis migratoria "está cavando su propia tumba".

Lo ha dicho Belarra en una intervención en abierto al comienzo de la primera reunión del curso político del Consejo Ciudadano Estatal de su partido, máximo órgano de dirección entre asambleas. "¿Alguien se imagina un accidente de avión en el que sus pasajeros siguieran sin identificar?", ha enfatizado la líder de Podemos, para contestarse: "Solo se acepta porque vivimos en una sociedad profundamente racista".

Ha hecho, a continuación, "un llamamiento al conjunto de la sociedad a la empatía" a la hora de hablar de las miles de personas que están en "una gran cárcel a cielo abierto" en una playa de Ceuta, porque "una persona es ante todo una persona, y debe ser tratada con dignidad", lo que es "una cuestión de pura ética". "No quiero vivir en un país en el que hay pogromos, auténticas cacerías de migrantes", antes de avisar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que en la crisis de Ceuta "el mal llamado Gobierno socialista está cavando su propia tumba". Al preguntarse por qué, ha apuntado que Marruecos "quizá tiene demasiada información del presidente", por el espionaje con Pegasus.

Ha arremetido contra el "sistema injusto" que lleva a la migración en países que han sido "expoliados" por Occidente y ha dicho que en la sociedad española Podemos tiene el papel de "mantener la llama de la justicia encendida".

Los presupuestos generales

Además, ha reprochado a Sánchez su intención de "presentar presupuestos a sabiendas de que no saldrán", para que sean la "excusa para convocar elecciones". "No puede contar con votos de Podemos para unos presupuestos que gastan en armamento lo que debería ir para educación y sanidad", ha señalado.

En su intervención, también ha animado a la militancia de Podemos a participar en las primarias para las candidaturas municipales y autonómicas; ha propuesto un plan de gratuidad de material escolar, y ha alertado de los récords históricos de beneficios en la gran banca, las energéticas y el sector de la alimentación.

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En ese sentido, ha dicho que "es urgente que lo público recupere el control de la economía", y ha mostrado apoyo a las movilizaciones en Airbus y en el sector de la enseñanza, así como ha instado al Gobierno a denegar la extradición del millonario estadounidense Fergie Chambers, cuyo "único delito es haber financiado con su dinero la solidaridad con Gaza".

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