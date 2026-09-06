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POLÍTICA

El PP de Madrid sostiene que ninguna compra de un inmueble "tapa las corruptelas del Gobierno más mafioso" de España

El secretario general del PP de Madrid defiende que la compra de un inmueble no puede servir para ocultar "corruptas y chanchullos" del Gobierno

El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano.

El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano. / EFE

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Andrea San Martín

Madrid

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido este domingo que no hay compra por parte de un Ejecutivo autonómico de cualquier inmueble que "tape las corruptas y los chanchullos del Gobierno más nefasto y mafioso" que ha tenido España.

Serrano se ha pronunciado así durante la clausura de las jornadas del Grupo Parlamentario Popular con las que se inicia el curso político. El 'número dos' del PP de Madrid ha asegurado que su partido no va a permitir que el debate que, a su juicio, quiere impulsar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sustituya al debate que interesa" a los españoles y madrileños.

Sus declaraciones se producen en plena polémica por la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en Chamberí, un asunto que el Gobierno madrileño quiere dar por zanjado al considerar que las explicaciones ofrecidas ya han sido "concluyentes".

Serrano acusa a Sánchez de intentar cambiar el debate

El secretario general del PP madrileño ha sostenido que el momento que atraviesa España no responde a "episodios aislados" y ha advertido de que Sánchez puede intentar convertir las próximas elecciones "en un plebiscito" porque, según su análisis, necesita que cuando los españoles acudan a las urnas "no se hable" de él, de su gestión o de sus pactos.

"Necesita que los españoles miren hacia cualquier otra parte menos hacia el lugar donde está sentado él. Y por eso necesita cambiar el terreno del juego. Cuando la realidad resulta incómoda siempre existe la tentación de discutir otra realidad", ha apuntado.

Serrano ha afirmado, en este sentido, que no se puede descartar que se intente abrir "el debate sobre la Corona, sobre el modelo de Estado o sobre una supuesta necesidad de modificar las reglas constitucionales".

"Si hasta lo hemos visto comparándose con el Rey, ¿qué nos quedará por ver?", se ha preguntado.

Críticas por Marruecos, Cataluña y los "herederos de ETA"

El dirigente popular también ha criticado la política del Gobierno en relación con Marruecos y sus acuerdos parlamentarios. Según Serrano, Ceuta ha evidenciado a un presidente "rendido a los enemigos" del país "con tal de mantenerse en el poder", que ahora es "sumiso a Marruecos" y antes lo fue con "el separatismo catalán y a los herederos de ETA". Serrano ha vuelto finalmente sobre la controversia del ático para cuestionar las críticas dirigidas al Ejecutivo autonómico madrileño y contraponerlas con otros asuntos políticos.

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"Cuando nos atacan, últimamente, nos dicen algo así como que esto que parece quizás sea así, ¿no? Y lo más seguro es que lo que parece una compra (de un ático), realmente sea una compra para un fin espurio. Y son los mismos que dicen que lo de las joyas de (José Luis Rodríguez) Zapatero no es lo que parece", ha censurado.

Fuente: El Periódico de España

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