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Crisis migratoria

El Consejo de Ministros desclasificará este martes los informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta

Fuentes del ministerio de Defensa alertaron que esta decisión puede generar fricciones en otras agencias de inteligencia extranjeras que comparten información con las españolas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia el pasado jueves en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia el pasado jueves en el Congreso. / José Luis Roca / EPC

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Iván Gil

Madrid

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes la desclasificación de los diferentes informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta. Con todo, la información no se hará pública hasta este miércoles por la mañana, según avanzan fuentes de Moncloa. Otras fuentes del ministerio de Defensa alertaron que esta decisión puede generar fricciones en otras agencias de inteligencia extrajeras que comparten información con las españolas, si bien celebraron la decisión. De ahí que se deje en el aire que partes de los documentos puedan permanecer secretas para no exponer la información aportada por otros gobiernos.

Pedro Sánchez se comprometió a este ejercicio de “transparencia” durante su comparecencia el pasado jueves en el Congreso. Según apuntó, tras los análisis llevados a cabo, ningún informe ni comunicación “iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario”, sin anticipar “ni la escala, ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo”. En línea con lo defendido por Interior.

Sobre la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el jefe del Ejecutivo apuntó que durante el mes previo a la entrada masiva “elaboró dos informes de situación que compartió con varias instituciones y en ambos describía algo conocido por todas ellas: que los cruces por el espigón estaban aumentando y recomendaba, por tanto, extremar la precaución”.

Respecto a los llamamientos en redes instando a la entrada masiva y difundiendo “bulos” sobre la apertura de la frontera o la imposibilidad de las devoluciones, aseguró que “no son excepcionales”. “Aparecen referencias a convocatorias similares en tres de los últimos siete informes elaborados por el CNI durante este último año”, explicó.

Defensa mantiene su versión

El informe previo de Frontex informando sobre la mayor viabilidad de la ruta migratoria, lo calificó también como “rutinario”. “No preveía nada, ni remotamente parecido a lo que sucedió el día 30 y el 31 de julio”, enfatizó el presidente del Gobierno ante la Cámara Baja.

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En el departamento que dirige Margarita Robles mantienen que hubo alertas previas avisando sobre los movimientos que desembocaron en la avalancha de entradas los días 30 y 31 de julio con hasta 72.000 personas.

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Fuente: El Periódico

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