El juez Peinado convoca este martes a Begoña Gómez para una última audiencia previa a la apertura de juicio contra ella

El juez Juan Carlos Peinado, que ha procesado a la mujer de Pedro Sánchez, ha dictado un auto en el que acuerda la celebración de una última audiencia de carácter preliminar, previa a la apertura de juicio contra ella por delitos de malversación y tráfico de influencias, que se celebrará mañana, 8 de septiembre, a las 18.00 horas. Cita a Begoña Gómez y a la otra acusada en este procedimiento, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez.

Adopta este acuerdo después de que el pasado viernes el nuevo abogado de Gómez presentara su escrito de defensa de cara al juicio con jurado que sentará a la esposa del presidente del Gobierno en el banquillo.

Defiende su absolución porque Begoña Gómez "no influyó ni ejerció presión moral en Joaquín Goyache (el rector) ni en Juan Carlos Droadrio (el vicerrector) ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la Cátedra extraordinaria" en la Universidad Complutense. Niega igualmente haber obtenido beneficio económico ni del 'software' asociado al curso de Transformación Social Competitiva ni del apoyo de la asesora que se le había asignado en Moncloa.

En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el instructor da cuenta que por la defensa Gómez se había propuesto como diligencia complementaria para su práctica este martes, en la audiencia previa, del interrogatorio de José Manuel Ruano profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y codirector de la cátedra con Gómez. No obstante, rechaza la práctica de esta prueba.

Se piden por parte de las acusaciones populares, bajo la dirección letrada de la asociación provida Hazte Oír, 13 años de cárcel para Begoña Gómez y 6 años para su asesora, mientras que la Fiscalía no ve delito alguno en sus actividades e insta la absolución.

Defensa de Begoña

La defensa mantiene que Gómez venía colaborando con la Universidad Complutense de Madrid "mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno", concretamente como codirectora del diploma de formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos 2012-2014, muchos años antes de la creación de la cátedra por la que fue investigada.

Sobre el 'software' utilizado en el curso, una cuestión sobre la que pivota gran parte de la causa, la defensa de Begoña Gómez señala que el dominio de la cátedra, "sufragado con fondos personales", fue "un mero instrumento técnico de acceso web, creado en el contexto de las indicaciones" de la universidad.

Su actuación fue "funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM". "La plataforma tecnológica siempre se ha concebido como propiedad de la UCM", insiste esta parte, que niega que Gómez obtuviera de ella ningún beneficio económico.

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). E / Matias Chiofalo - Europa Press

Según la defensa, la asistente en Moncloa Cristina Álvarez no ha desatendido sus funciones como asistente de la esposa del presidente del Gobierno "por auxiliarla en diversas cuestiones relacionadas con la Cátedra extraordinaria". Muy al contrario, mantiene a pesar de que Cristina tenía establecida una jornada de 1.751 horas anuales, si bien realizaba jornadas que excedían ampliamente de las horas de trabajo convenidas, percibiendo el mismo salario con independencia de las horas efectivamente trabajadas.

Por lo que se refiere a la asesora en Moncloa, su escrito de defensa incide igualmente en su absolución y califica los argumentos de la acusación popular de "disparatados". También admite que en caso de ser vista culpable se le aplique la eximente de "error de prohibición". Esta circunstancia ocurre cuando una persona realiza un acto prohibido por la ley pero tiene conciencia de que es legal o está permitida.

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Para la defensa de Álvarez, sin embargo, los hechos que la acusación popular atribuye a la asesora, "aun cuando fueran ciertos y se declarasen probados, dicho sea a los meros efectos especulativos", resultan "absolutamente atípicos respecto del delito de malversación, tanto a título de autora como a título de cooperadora necesaria o de cómplice".