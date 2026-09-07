Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Relevo en Ferraz

Puente evita zanjar el debate sucesorio: “Soy del PSOE y estoy a su disposición, ni me descarto ni me postulo”

El ministro de Trasportes pone cuarentena las encuestas que dan una amplía mayoría a PP y Vox, desvelando que los sondeos internos antes de la crisis en Ceuta eran “muy buenos para el PSOE”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente y la de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una foto de archivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente y la de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una foto de archivo. / José Luis Roca / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Madrid

Óscar Puente dice no estar postulándose a la sucesión de Pedro Sánchez en el PSOE, pero al mismo tiempo sigue evitando cerrar esta puerta. Tras asegurar que ni es su aspiración ni su ambición, además de mostrarse convencido de que a Pedro Sánchez le queda “mecha” para otro mandato, el ministro de Transportes ha dejado en el aire su futuro político durante una entrevista este lunes en el programa 'La Cafetera', de Radiocable: “Siempre estoy a las soluciones, a lo que mi partido necesita, lo quiera o no”.

Sin zanjar así el debate sucesorio, Puente ha incidido en que “soy una persona del PSOE y a disposición del PSOE; ni me descarto ni me postulo”. El hecho de que Puente no se descarte contrasta con las posiciones de otros dirigentes, siempre celosos a la hora de dar cualquier pista o con el debate sucesorio instalado como tabú, tanto en público como en privado. Así ocurrió durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, en los que ningún dirigente quiso dar pasos en falso para posicionarse ante la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo optase por dar un paso al lado.

A las preguntas del periodista Fernando Berlín sobre si optará a la secretaría general del PSOE si el partido le pide, Puente ha respondido que “cuando llegue ese momento, lo valoraré”. Si bien, ha aludido a cuestiones personales y colectivas para asegurar que no es un puesto deseable.

El titular de Transportes no sortea el debate, si bien es cierto que desde su entorno respondían en términos similares al preguntársele sobre la posibilidad de volver a presentarse a la Alcaldía de Valladolid. De hecho, como ha recordado en la mencionada entrevista, no estaba en sus cálculos ni sus prioridades ser ministro, a lo que accedió tras rechazarlo en dos ocasiones y no haber conseguido revalidar al frente del consistorio tras las últimas municipales. “La vida no es lo que tú planificas, sino lo que te pasa”, abundó.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también fue preguntado esta mañana durante una entrevista en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE sobre si se veía como candidatable. Sin carné del PSOE, Cuerpo se definió como "un jugador de equipo" y concluyó que "al equipo me debo".

Encuestas internas antes del 1 de agosto

Sánchez ya ha avanzado su intención de presentarse a la reelección. En opinión de Puente, el jefe del Ejecutivo debería agotar la legislatura, apruebe o no los Presupuestos. “La derecha quiere elecciones cuanto antes” para ir a las urnas, dijo, con el “relato de la claudicación y de que esto no se sostiene”. “El argumento de que van a tener que agotar la legislatura no lo quiero”, defendió para poner en valor la hoja de ruta del Gobierno durante estos cuatro años en materia de empleo, crecimiento económico o pensiones.

Noticias relacionadas

Puente también ha puesto en cuarentena las encuestas que dan una amplía mayoría a PP y Vox, desvelando que los sondeos internos antes de la crisis en Ceuta eran “muy buenos para el PSOE”. Para relativizar estos datos recordó que hubo encuestas que en las anteriores elecciones fallaron.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 61 años el periodista cacereño Juan Carlos Vera
  2. La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
  3. El pueblo de Cáceres donde sobreviven oficios centenarios y una de las fiestas más impactantes de Extremadura
  4. Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla
  5. Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
  6. Una carretera centenaria hoy olvidada
  7. Una pelea a puñetazos, patadas y tirones de pelo por un 'malentendido' acaba con tres mujeres condenadas en Cáceres
  8. Penha Garcia: un rincón portugués a una hora y media de Cáceres con fósiles de 480 millones de años

Cáceres abre el curso universitario con dos días de fiesta en el Week Student Fest 2026 del ferial

Cáceres abre el curso universitario con dos días de fiesta en el Week Student Fest 2026 del ferial

La Guardia Civil detiene a un hombre por robar 100 metros de cableado de cobre en una planta solar de Cáceres

La Guardia Civil detiene a un hombre por robar 100 metros de cableado de cobre en una planta solar de Cáceres

Las comunidades del PP rechazan repartir a los migrantes de Ceuta porque "legitima la invasión"

Las comunidades del PP rechazan repartir a los migrantes de Ceuta porque "legitima la invasión"

Mérida sella el "hasta el año que viene" a la Feria con un espectáculo pirotécnico que desata pasiones hasta en las redes

Mérida sella el "hasta el año que viene" a la Feria con un espectáculo pirotécnico que desata pasiones hasta en las redes

La CHT blinda dos embalses de Cáceres para evitar que las cenizas lleguen al agua de consumo

La CHT blinda dos embalses de Cáceres para evitar que las cenizas lleguen al agua de consumo

Plasencia invierte medio millón de euros en mejorar la eficiencia energética de tres colegios públicos

Plasencia invierte medio millón de euros en mejorar la eficiencia energética de tres colegios públicos

Si tus plantas están secas y amarillas después del verano, haz esto en septiembre para recuperarlas

Si tus plantas están secas y amarillas después del verano, haz esto en septiembre para recuperarlas

Natalie Portman da a luz a su tercer hijo

Natalie Portman da a luz a su tercer hijo
Tracking Pixel Contents