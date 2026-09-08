Albares advierte de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla "degradan la relación bilateral"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha advertido de que las declaraciones reivindicando Ceuta y Melilla por parte de ministros marroquíes, por mucho que se produzcan en medio de la campaña para las elecciones del 23 de septiembre, "degradan la relación bilateral", al tiempo que ha recalcado que España no hablará "nunca jamás" sobre esta cuestión.

Ese es el mensaje que ha hecho llegar a su homólogo marroquí, Naser Burita, después de que varios ministros marroquíes hayan vuelvo a poner sobre la mesa la reivindicación sobre ambas ciudades autónomas, a quien ha dejado muy claro que "son absolutamente inaceptables".

"Ceuta y Melilla son España. Y ni hemos hablado, ni hablamos, ni vamos a hablar nunca jamás con Marruecos sobre nuestra integridad territorial", ha recalcado tajante Albares, en una entrevista en La1, recogida por Europa Press.

El ministro ha explicado que así se lo ha trasladado a Burita, quien le ha hecho ver que se producen en un "contexto electoral", que los ministros que las han hecho no las hacen en calidad de tales sino como representantes de distintos partidos políticos y que "desde luego esa no es la posición oficial".

Albares ha asegurado que no le sirve esa explicación y que, "independientemente del contexto electoral", declaraciones como las que se han venido produciendo "degradan nuestra relación bilateral". "Me van a encontrar siempre enfrente", ha afirmado rotundo, asegurando que piensa "tolerar ninguna duda, ningún comentario sobre nuestra integridad territorial".

Marruecos no estuvo detrás de la avalancha

En cuanto a la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, el ministro ha indicado que llamó inmediatamente a su homólogo marroquí quien le aseguró que "por supuesto ellos no estaban detrás". Asimismo, ha añadido, Burita le dijo que "inmediatamente desplazaban todos los medios necesarios para poder cortar ese flujo que era masivo y que, en un momento dado, desbordó a todo el mundo".

Así las cosas, ha sostenido que el Gobierno no puede "certificar quién está detrás de esto" pero lo que sí está claro es que hubo "un movimiento absolutamente inusual en redes" en los días previos pero sobre todo el 30 de julio que traslada el mensaje de que la frontera está abierta después de que se hubiera ido "deformando" la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio.

"La clave está en las redes sociales. Ese es el detonante último, el final que empuja a miles de seres humanos hacia Ceuta. Y ahí está la clave de donde arranca todo también", ha esgrimido el jefe de la diplomacia.

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Con todo, ha recordado que "hay investigaciones en marcha" y que el Gobierno lo que busca son "certezas para poder tomar las decisiones en consecuencia" y evitar que se vuelvan a producir acontecimientos como los vividos a finales de julio.

Fuente: El Periódico