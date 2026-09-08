El ex consejero delegado de Plus Ultra reitera ante el juez que pagaron el 1% al amigo de Zapatero por el rescate

El ex consejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli ha confirmado este martes ante el juez que investiga el caso Zapatero, José Luis Calama, que la aerolínea pagó el 1% del rescate de 53 millones, unos 530.000 euros, al empresario Julio Martínez Martínez, el amigo y presunto testaferro del expresidente del Gobierno.

Roselli, que dimitió en julio pasado de su cargo en la aerolínea, ha ratificado el contenido del escrito enviado en julio a la Audiencia Nacional en el que aseguraba que en Plus Ultra tuvieron conciencia de que el expresidente del Gobierno y Julio Martínez Martínez "tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar", lo cual fue asumido en la compañía "de forma sobrevenida" para "salvar a la compañía, aún cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener".

El ex consejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli / Carlos Luján - Europa Press

Asimismo, ante las preguntas del magistrado, Roselli ha afirmado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no controló el destino del dinero público que recibieron, que acabó en paraísos fiscales.

No informaron a la SEPI

Roselli ha reconocido, además, que tampoco notificaron a la SEPI que el dinero del rescate acabaría en cuentas opacas. Por eso, el instructor ha reclamado al ex consejero delegado de Plus Ultra que le entregue todas las actas de las reuniones de seguimiento con la empresa pública.

La investigación ha puesto de manifiesto que 15.954.526 euros de los primeros 19 millones recibidos por el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas se transfirieron a la red de blanqueo de dinero obtenido en el mercado del oro y de las ayudas a la alimentación de la población empobrecida de Venezuela.

En el escrito de julio, el que fuera número dos de Plus Ultra hasta su dimisión relató que fue el anterior máximo accionista de la compañía, Rodolfo Reyes, fugado de la justicia, quien consiguió el dinero que recibieron antes del rescate. En concreto, se beneficieron de "diversas aportaciones calificadas como préstamos puente procedentes o vinculadas a Wailea Investment Limited, Allpa Wira Trading UK Limited y Valerian Corporation Limited".

Además, en el escrito resaltaba que ante la lentitud de la tramitación del expediente del rescate por parte de la SEPI, el propio Roselli y el entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, "plantearon la conveniencia de que el señor Zapatero o Martínez Martínez intervinieran directamente ante responsables de la SEPI para agilizar el expediente. Incluso se intentó que obtuvieran una garantía verbal de que la ayuda sería concedida, con el objetivo de utilizar dicha expectativa para obtener financiación puente de entidades bancarias".

Rodolfo Reyes

Y el 6 de febrero de 2021, prosigue el escrito de Roselli, Rodolfo Reyes propuso organizar una comida entre Camilo Ibrahim Issa, Martínez Martínez y los responsables de Plus Ultra. Según explicó Ibrahim Issa acababa de reunirse con Zapatero, quien le había transmitido que la operación avanzaba correctamente".

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Zapatero también habría ayudado a la compañía a solucionar los problemas que tenía en Venezuela, siempre según el escrito de Roselli, que ha ratificado este martes en la Audiencia Nacional.