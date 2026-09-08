"Las ocho tramas de corrupción en operaciones urbanísticas" de Alfonso Grau en el caso Azud

El exconcejal y exvicealcalde de Valencia desde 1995 hasta 2015, Alfonso Grau, el hombre de confianza y mano derecha de la alcaldesa de 1991 a 2015 Rita Barberá afrontará, si los previsibles recursos que presentará no lo remedian, su cuarto juicio desde que abandonó la política en activo hace once años. Una intensa agenda judicial con un balance negativo para él: de cuatro causas que lo han investigado o juzgado ha salido absuelto en una, condenado en dos y previsiblemente se sentará en el banquillo por el caso Azud en un plazo aproximado de un año, como mínimo.

Las dos condenas que ha recibido el político y cirujano de 85 años aún no le han obligado a entrar en la cárcel. Aunque sí estuvo casi seis meses en prisión provisional por el caso Azud. La primera condena se debió a la operación Clepsidra, por la que se le impusieron en 2019 cuatro años por cohecho y blanqueo de capitales por aceptar relojes de un empresario contratista del Ayuntamiento de València, aunque el Tribinal Supremo anuló en 2022 la condena por blanqueo y redujo la pena a 9 meses por cohecho. La segunda condena para Grau fue de cuatro años y seis meses de cárcel por la pieza A del caso Taula, por las trampas en las campañas electorales de Rita Barberá en 2007 y 2011. Una sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia que ha sido recurrida ante el Supremo, por lo que aún no es firme.

La cuarta causa en la que se ha visto envuelto afecta de lleno a su nivel de vida, su patrimonio e incluso a su familia directa: sus dos hijas, investigadas junto a él en el caso Azud. Tras ser detenido y pasar seis meses en prisión provisional, los investigadores del caso Azud embargaron a Alfonso Grau una cuenta, un fondo de inversión y dos planes de pensiones en la misma entidad bancaria por valor de 290.850,09 euros, de los que uno de los planes de pensiones era el que mayor cantidad atesoraba (273.978,53 euros).

Unas medidas adoptadas durante estos años de instrucción porque, tal como relata la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia, Pepa Tarodo, en el auto que finaliza la instrucción de esta macrocausa: "La investigación ha podido constatar la participación del investigado Alfonso Grau en al menos 8 tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas a favor del empresario Jaime Febrer y de empresas de su grupo (Grupo Axis), desde el año 2004 al año 2013".

Grau y Febrer junto al abogado y cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, según la jueza del caso Azud "formaron una verdadera asociación con fines delictivos pues los tres estaban involucrados en las operaciones inmobiliarias en relación tanto al Ayuntamiento de Valencia como a la entidad pública Aumsa (Actuaciones urbanas municipales SA) de tal modo que podían amañar las adjudicaciones de obra o contratos con total libertad pues el investigado Alfonso Grau ostentaba el control total del ayuntamiento". Al que se añadía que "Corbín podía actuar libremente en cualquier departamento dado su amparo personal de su mujer y de su cuñada la alcaldesa de Valencia". Según la investigación del caso Azud, Corbín supuestamente obtuvo 3,6 millones de euros en mordidas y Grau otros 2 millones.

La operación "colegios"

Cuatro empresas promotoras, comandadas por los empresarios Mónica Montoro, Jaime Febrer y Federico Ferrando propusieron al Ayuntamiento de Valencia asumir la deuda que el consistorio mantenía con diez congregaciones religiosas, a cambio de quedarse tres parcelas municipales, elegidas por los promotores con la presunta connivencia de funcionarios municipales y políticos. Una operación en la que el Ayuntamiento de Valencia perdió 14 millones de euros, según han determinado los investigadores del caso Azud.

El fallido hospital de la Universidad Católica

El empresario Jaime Febrer Febrer a través de grupo Axis intentó impulsar junto a otra mercantil el hospital de la Universidad Católica en València. En este proyecto, Febrer actuó en connivencia con Alfonso Grau y José María Corbín para acordar el presunto amaño del pliego para adjudicar un terreno a la Universidad Católica de Valencia, previa modificación del Plan General de Valencia, y construir un hospital, que fue un proyecto fallido.

El PAI del Grao

El empresario Jaime Febrer y su empresa Construcciones Valencia Constitución formaron parte de la millonaria compra de terrenos en el programa de actuación integrada (PAI) del Grao, donde después se construyó el circuito de Fórmula 1, y que la crisis dejó en el aire. Para ello se creó la empresa Acinelav (València al revés) el 21 de septiembre de 2006 constituida por Bankia y un grupo de promotoras valencianas, que adquirieron los terrenos por 348 millones de euros a CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos) el 28 de diciembre de 2008, lo que convirtió a Acinelav en propietaria del 32% de los terrenos del PAI del Grao.

La permuta en el Cabanyal

Entre 2001 y 2002 Construcciones Valencia Constitución hizo una permuta con el Ayuntamiento de Valencia en la que parecía contar con información privilegiada. Febrer tuvo la virtud de comprar las dos parcelas de la calle Rosario del Cabanyal agraciadas después con la compra por el Ayuntamiento de València para ampliar el museo de la Semana Santa, impulsada por una moción de Alfonso Grau (que presuntamente habría facilitado información privilegiada al empresario a cambio del presunto pago de supuestas mordidas). Febrer aceptó vender mediante permuta: las parcelas de la calle Rosario, por las que Febrer pagó 243.650 euros y que después vendió por 763.186 euros por lo que ganó 373.465 euros, a cambio de un solar de la calle Andreu Alabarta, según la documentación que consta en el sumario.

El negocio de la VPO

En el año 2004 una empresa participada por Febrer junto a los Ferrando y Montoro, Desarrollos Urbanísticos de Nuevos Espacios (Dune) SL, también protagonizó una curiosa permuta con el Ayuntamiento de València por la que el consistorio entregó a esta empresa solares municipales, sin que mediara concurso público, a cambio de viviendas de protección oficial. También se adjudicaron por concurso parcelas para construir VPO en el PAI Moreres y en el PAI de Patraix (adjudicadas a la empresa Actuaciones Urbanísticas al Mar SL) y en el PAI de Quatre Carreres que ganó la mercantil de Febrer Costa Azahar Programas Inmobiliarios.

La empresa mixta con Aumsa

Febrer quiso crear en 2006 una empresa mixta junto a la empresa pública Aumsa para construir vivienda de protección oficial (VPO). Una iniciativa que seguía la estela de la docena de mercantiles similares que a partir de 2004 impulsó el entonces conseller de Territorio Rafael Blasco para favorecer la edificación de vivienda barata. No se construyó ni una. Febrer creó la mercantil Nou Biourbanisme SL, participada por grandes promotoras valencianas: Gesfesa Valencia SL (familia Ferrando), Inmobiliaria Guadalmedina SA (del grupo Ballester) y Planea Gestión de Suelo SL (de Vicente Jesús Fos Garrión), a las que se sumarán en 2007 el Banco de Valencia SA y UFC SA. El cuñado de Rita Barberá cobró por sus «gestiones»· 3.000 euros al mes del 1 de febrero de 2007 hasta al 1 de octubre de 2007 y del 5 de octubre de 2007 hasta el 17 de septiembre de 2008.

La ayuda a domicilio

El promotor Jaime Febrer se asoció con la empresa Gesmed y, tras recurrir a las gestiones de José María Corbín, la UTE logró en 2009 el lote de atención a domicilio que quería, con un contrato por dos años y 1,5 millones con el Ayuntamiento de València. El 1 de abril de 2009 Febrer se salió de la UTE cediendo a Gesmed el 30% adquirido exactamente un año antes.

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Los inmuebles adquiridos por Alfonso Grau

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau adquirió cuatro propiedades inmobiliarias presuntamente pagadas o financiadas en parte por el empresario Jaime Febrer. El piso en Porta de la Mar de València, domicilio familiar de Grau –donde fue detenido por el caso Azud, en 2021, y por Clepsidra, en 2016–, un local comercial en la Gran Vía Fernando el Católico y un bajo y un garaje en la avenida de las Jacarandas de Burjassot. Las propiedades inmobiliarias supusieron el desembolso, con artificios de ingeniería financiera, de casi 1,5 millones de euros.